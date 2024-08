Carlos Alcaraz è stato eliminato a sorpresa al 2° turno degli US Open giovedì. ats

«Non sono abbastanza forte mentalmente, non sono stato in grado di risolvere determinati problemi», ha spiegato Carlos Alcaraz, vittima giovedì notte di un'eliminazione a sorpresa al secondo turno degli US Open. Lo spagnolo è stato sconfitto in tre set dall'olandese Botic van de Zandschulp, numero 74 del ranking ATP.

Come si è sentito questa sera?

«Prima di tutto vorrei sottolineare che Botic ha giocato molto bene. Mi aspettavo che mi concedesse più punti facili. Mi ha fatto arrabbiare. Non sono stato in grado di migliorare il mio gioco. Sono rimasto allo stesso livello per tutto il match, ma non è stato sufficiente per vincere o per darmi la possibilità di rientrare in partita.»

«Non avevo un buon feeling con la palla e ho commesso molti errori. Quando ho provato a cambiare strategia già troppo tardi», ha commentato in conferenza stampa Carlos Alcaraz pochi minuti dopo la bruciante eliminazione dall'ultimo torneo del Grande Slam stagionale.

Hai giocato molto in questa stagione. Hai esaurito le energie?

«Forse. Il calendario tennistico è fitto di impegni. Ho giocato parecchio di recente con il Roland-Garros, Wimbledon, le Olimpiadi, ecc. Mi sono preso una pausa dopo i Giochi e ho pensato che fosse sufficiente.»

«Ma probabilmente non è stato così, forse non avevo così tanta energia come avevo immaginato. Ma non voglio usarlo come scusa. Forse sono una persona che ha bisogno di più riposo prima dei grandi tornei, in futuro ci rifletterò e imparerò da questa situazione».

Quali emozioni ha provato durante il match?

«È stata una battaglia contro me stesso, nella mia mente. Nel tennis ti scontri direttamente con qualcuno che vuole vincere quanto te, quindi devi mantenere la calma, la lucidità e fare le scelte giuste.»

«Oggi ho giocato contro me stesso, avevo molte emozioni che non riuscivo a controllare. Ho avuto alti e bassi, è stato come essere sulle montagne russe. Devo migliorare in questo senso».

Come analizzi questa prestazione nel mezzo di un'estate ricca di successi?

«Sento che invece di fare un passo avanti ho fatto un passo indietro. E non capisco perché. Vengo da un'estate favolosa, con le vittorie al Roland Garros e a Wimbledon, e pensavo di aver capito che per ottenere grandi successi bisogna essere mentalmente forti.»

«Ma in questo caso non sono abbastanza forte mentalmente, non sapevo come reagire a certi problemi» ha concluso lo spagnolo.

