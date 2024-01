Rafa Nadal tornerà a Parigi? Imago

Il ritorno di Rafael Nadal è stato più breve del previsto, poiché lo spagnolo è costretto a saltare gli Australian Open a causa di un infortunio muscolare. Non è ancora chiaro se tornerà in forma per la stagione su terra.

Hai fretta? blue News riassume per te Rafael Nadal dovrà saltare gli Australian Open a causa di un infortunio, prolungando così la sua assenza dal circuito.

Il tennista rimane ottimista e si concentra sul suo ritorno al Roland Garros.

Tuttavia, sono molte le incertezze sul suo futuro, proprio a causa degli infortuni e dei problemi di salute. Mostra di più

Dopo aver superato brillantemente i primi due turni al torneo di Brisbane, la scorsa settimana Rafael Nadal si è sorprendentemente arreso al cospetto del padrone di casa Jordan Thompson in tre set. Due giorni dopo il maiorchino ha annunciato che non parteciperà agli Australian Open, motivando la sua assenza con un infortunio muscolare.

«Al momento non sono pronto a giocare al massimo delle mie capacità in partite al meglio dei cinque set (caratteristica tipica dei tornei del Grande Slam ndr.). Tornerò in Spagna per consultare il mio medico, ricevere trattamenti e riposarmi», ha specificato Rafael Nadal sui social media.

Un'ecografia a Melbourne ha rivelato una piccola lesione, subita dall'iberico nella partita valida per i quarti di finale del torneo ATP di Brisbane. Per fortuna non si tratta della stessa parte del corpo in cui aveva subito il suo ultimo grave infortunio.

«Questa è una buona notizia», ha affermato lo spagnolo. Il suo principale obiettivo per il 2024 è quello di tornare al massimo della forma per il Roland Garros, il suo amato torneo giocato sulla terra rossa.

Una vita con dolori cronici

Tuttavia, i persistenti problemi fisici sollevano domande che erano già emerse l'anno scorso: quando tornerà Rafa? Il 37enne rientrerà a tutti gli effetti nel circuito? In che stato di forma si presenterà al prossimo grande appuntamento? Può ancora competere in appuntamenti del Grande Slam?

Lo stesso Nadal ha ammesso: «Non sono infortunato. Sono un giocatore che gioca con un infortunio cronico». Lo spagnolo si riferisce allo stato dei suoi piedi. Da anni Nadal soffre della sindrome di Müller-Weiss, una condizione in cui l'osso navicolare del piede inizia a morire, provocando molto dolore.

Nel peggiore dei casi, la malattia può progredire al punto di spezzare l'osso. In tal caso l'unica soluzione sarebbe intervenire con un'operazione. Ciò comporterebbe l'immobilizzazione delle ossa con delle viti. Se dovesse succedere, Nadal non sarebbe più in grado di praticare sport di alto livello, ecco perché probabilmente un'operazione chirurgica non è mai stata un'opzione.

L'ultimo ballo quest'estate?

Diverso è il caso dell'anca, operata nel 2023. Il nuovo infortunio muscolare non è legato a vecchi acciacchi. Ecco perché il maiorchino spera ancora di essere abbastanza in forma fra tre mesi a Parigi, per tentare un nuovo colpaccio al suo torneo preferito.

Due mesi dopo, sempre sulla terra rossa parigina, si giocheranno pure i Giochi Olimpici, che ha già indicato come un grande obiettivo. Il tennista di Manacor non ha parlato di seguito, motivo per cui molti tifosi temono che la sua carriera possa concludersi quest'anno.

Speriamo che con la rinuncia agli Australian Open questa eventualità non si sia già avverata.