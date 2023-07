Ecco l'ultima follia di Nick Kyrgios: una schiena tutta nuova

Instagram

L'amore di Nick Kyrgios per le creature giapponesi è arrivato all'estremo: il tennista australiano ha infatti deciso di tatuarsi tutta la schiena con i personaggi dei Pokemon.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2016 il tennista australiano aveva comunicato la sua passione per i Pokemon.

Il 29enne ha ora deciso di tatuarseli sulla schiena, ricoprendola interamente con i vari Pikachu, Charizard e colleghi. Al suo profilo Instagram ha affidato le immagini dell'intervento.

Alcuni giorni fa il tennista di Canberra ha pure postato una sua foto con Mike Tyson. Mostra di più

La 28enne star del tennis mondiale ha condiviso, attraverso Instagram, le sagome di diversi personaggi dei Pokemon, prima che venisse completata l'ombreggiatura. Tutto questo, sulla sua schiena.

Nick Kyrgios ha scelto di rivolgersi al famoso studio di tatuatori 'Los Angeles Ganga Studio', per decorarsi la schiena e mostrare al mondo tutta la sua passione per i personaggi creati dalla casa giapponese Nintendo nel 1996.

Ben cinque artisti, contemporaneamente, hanno completato il mega tatuaggio che ora ricopre il dorso del tennista australiano. Una foto che mostra i contorni dei personaggi è stata postata sui social media, con la didascalia: «Difficile. Linee complete in una sola ora».

L'opera d'arte raffigura i famigerati Blastoise, Gyarados, Mewtwo e Snorlax. Kyrgios ha poi caricato altre immagini dopo che sono state aggiunte le ombreggiature per completare l'opera.

I Pokemon sono oggi una passione che non interessa solo i bambini, infatti, pochi mesi fa, una carta raffigurante Pikachu è stata venduta ad un'asta per 1 milione e 200mila dollari. Una vera e propria mania.

Già nel 2016 Kyrgios aveva rivelato di essere un grande fan dell'applicazione mobile Pokemon Go, con cui giocava nel tempo libero.

Sulla via del recupero

Ricordiamo che Kyrgios è stato assente a Wimbledon a causa di un persistente infortunio al polso, mentre in precedenza aveva rinunciato anche agli Australian Open. Di recente invece ha partecipato all'Ultimate Tennis Showdown a Los Angeles. L'australiano spera così di tornare in campo presto in un torneo del circuito ATP.

Bad Boy

Poco tempo fa l'australiano aveva postato una sua immagine in compagnia di un ex bad boy dello sport, il grande Mike Tyson. Insomma, Nick Kyrgios rimane un tennista fuori dagli schemi, dotato di enorme talento e tanta voglia di trasgredire. Pokemon e Tyson sono solo gli ultimi siparietti della brillante quanto anomala carriera del 29enne di Canberra.