Nadal tenta di riavvicinarsi a Djokovic: «Non sembra, ma è una brava persona»

Novak Djokovic (sinistra) e il rivale spagnolo Rafael Nadal.

In un tentativo di attenuare le tensioni con il suo rivale di sempre Novak Djokovic, Rafa Nadal ha avuto parole lusinghiere all'indirizzo di colui che ha vinto più Grandi Slam di tutti gli altri.

Hai fretta? blue News riassume per te Rafael Nadal è tornato a parlare di Novak Djokovic, dicendo che «è il migliore della storia» oltre che essere «una brava persona».

Lo spagnolo spera di chiudere così un battibecco mediatico iniziato settimane fa, sempre in relazione al GOAT del tennis.

«Nel nostro Paese abbiamo un detto: "Puoi uccidere il nostro corpo, ma non potrai mai uccidere la nostra anima e il nostro spirito". Io credo davvero in questo», ha detto recentemente Novak Djokovic al «Today Show», dopo la sconfitta subita agli Australian Open per mano dell'italiano Jannik Sinner.

Intanto, Rafael Nadal, dopo aver comunicato di rinunciare al torneo di Doha, ha fatto sapere che tornerà in campo all'ATP Masters 1000 di Indian Wells, dove potrebbe incrociare proprio il suo rivale di mille battaglie.

Nadal: «Novak è migliore di quello che sembra»

Nel corso di un'intervista per «El Objetivo», lo spagnolo è tornato anche sulla questione GOAT (Greatest Of All Time), un argomento mai sopito. Il vincitore di 22 titoli del Grande Slam ha incoronato il rivale serbo come il migliore di sempre, spendendo parole lusinghiere nei suoi confronti.

Forse, Rafa, sta cercando di stemperare gli animi dopo le frecciate nei confronti del rivale degli ultimi mesi.

«I numeri non mentono, Djokovic è il migliore della storia. L'immagine che Novak proietta all'esterno è peggiore di quella che è in realtà. È una brava persona, con i suoi errori, ma migliore di quello che sembra. Rompe la racchetta, ma nel punto successivo è già al cento per cento, ecco perché è quello che ha ottenuto di più nella storia del nostro sport», ha spiegato il maiorchino.

Le parole rilasciate da Nadal continuano, e forse chiudono per ora, alcune settimane in cui i rapporti tra lo spagnolo e il serbo erano sembrati un po' tesi a causa di dichiarazioni reciproche.

Djokovic: «Rafa e Roger mi hanno tenuto fuori e giudicato molto»

In una recente intervista al «Times» l'attuale numero uno del tennis mondiale aveva parlato infatti del suo rapporto con Nadal e Federer, dell'infinita discussione sul GOAT.

«Non c'era spazio per tre. In tutte le più famose rivalità sportive si tratta sempre di due persone, non di tre. Nel calcio si tratta di Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Quindi capisco che questo è probabilmente uno dei motivi per cui sono stato escluso», ha rivelato il serbo, sorprendendo i fan.

Nole non ha mai nascosto, nemmeno dopo i primi successi, che l'obiettivo era quello di battere costantemente Roger e Rafa.

«Non avevo paura di dire che volevo batterli, essere il numero uno. L'ho detto quando ero un adolescente e credo che a molti non sia piaciuto, compresi loro, che mi hanno subito tenuto fuori e giudicato molto. Anche per il mio atteggiamento, di ribadire che sono migliore di loro, che sarò il migliore. Sapevo che una persona con questo tipo di mentalità sarebbe stata polarizzante. Un gruppo di persone dirà: "Mi piace la sua sicurezza", ma altri penseranno: "Guardate questo idiota arrogante"», ha detto ancora il 36enne.

Nadal: «Se il tennis è emozioni, nessuno è come Federer»

Parole secche e dirette, com'è nello stile del tennista di Belgrado, che hanno fatto eco alle dichiarazioni di Rafa di alcune settimane fa.

«Secondo me, Novak Djokovic ha sempre vissuto questa corsa al record con maggiore intensità. Penso che sarebbe stato frustrante per lui se non fosse riuscito ad avere il record e forse è per questo che l'ha fatto. Ha portato l'ambizione al massimo. Io ero ambizioso, ma vedendo le cose in prospettiva», aveva detto a «Movistar Plus», aggiungendo che se il tennis «è emozioni», allora il più grande di tutti è Roger Federer.