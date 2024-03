Roger Federer, (sinistra) e Andy Roddick nel 2009. KEYSTONE

L'ultimo ad essersi espresso sulla questione di chi è «il più grande tennista di tutti i tempi» è Andy Roddick. L'americano, che ha sfidato i «Big Three» in carriera, ha una sua opinione, forte, sulla questione.

Hai fretta? blue News riassume per te Andy Roddick si è espresso sulla questione del GOAT del tennis.

L'ex tennista americano riconosce la grandezza di Federer e quella di Nadal, ma pensa che Djokovic sia il più grande di tutti.

«Siete pazzi se scegliete qualcuno che non sia Djokovic», ha detto sulla questione.

Inoltre, l'ex numero 1 asserisce che molti non esperti di tennis non possono capire il gioco di Djokovic, perché è molto sofisticato. Mostra di più

GOAT del tennis? Ancora? Non sarà un tema che si esaurirà presto, a meno che non arrivi il superuomo capace di mettere chiaramente in ombra i vari Federer, Djokovic e Nadal.

Partiamo da questo ragionamento: ci sono due scuole di pensiero che alimentano l'infinito dibattito su chi sia il più grande di tutti i tempi. La prima dà maggior peso ai risultati ottenuti sul campo e, quindi, preferisce i numeri e i trofei vinti. La seconda, invece, si concentra interamente sull'impatto che un giocatore ha avuto sul mondo del tennis e sulle emozioni regalate ai tifosi.

Numeri e statistiche dicono che Novak Djokovic è il GOAT. Il campione serbo ha vinto 24 titoli del Grande Slam, Rafael Nadal 22 e Roger Federer, 21. Stop.

Rafa ha dominato il Roland Garros, vincendolo 14 volte, un'enormità. Un'impresa mai riuscita a nessun altro tennista, sia nel singolare maschile che in quello femminile.

Roger Federer è stato il primo tennista a superare i 14 Majors di Pete Sampras, a raggiungere i 20 Slam e a vincere 8 titoli a Wimbledon (in singolare maschile). Un atleta che ha deliziato il pubblico per grazia fuori e dentro il campo. Stop.

L'opinione senza se e senza ma di Roddick

L'ultimo in ordine di tempo, tra i molti grandi o ex del tennis che si sono espressi sulla questione, è l' ex numero 1 Andy Roddick.

«Ciò che rende molto strana la questione del GOAT è che non si trova mai una soluzione definitiva», ha detto l'ex tennista americano a «Tennisworldusa.com».

«La stessa cosa accade nel basket con LeBron James e Michael Jordan. C'è sempre qualcosa che può essere usato contro i numeri. Ma la matematica non è così, non si preoccupa dei sentimenti dei tifosi. Se analizzate i curriculum dei tre grandi (Federer, Djokovic e Nadal ndr.) e ne scegliete uno diverso da quello di Djokovic, siete dei pazzi. È molto semplice. Si può discutere se si preferisce l'uno o l'altro, ma se si crede che Novak non sia il GOAT considerando i numeri, è come essere degli ignoranti».

Secondo Roddick gli esperti di tennis non hanno dubbi: «Djokovic è il più grande di tutti»

Andy Roddick (sinistra) e Novak Djokovic, nel 2009 a Melbourne. L'americano si ritirerà tre anni dopo. KEYSTONE

Il 41enne si lancia in una sua spiegazione sul perché non tutti riconoscono il serbo quale il più grande di tutti i tempi. «Alla gente piacciono le cose semplici. Forse il gioco di Djokovic non è scontato da semplificare per uno spettatore inesperto. Ho sempre pensato che quello che fa non è facile da apprezzare e da capire per chi non conosce bene questo sport. Ha una precisione incredibile, ti distrugge e ti costringe a correre rischi impossibili. Sa che l'avversario non sarà mai in grado di farlo per tre o quattro ore».

Roddick termina l'esposizione del suoi pensiero, rendendo omaggio ai suoi ex rivali, sottoscrivendo però infine la sua ferma opinione sulla questione del GOAT.

«Vedi Federer e ti rendi conto di quanto sia incredibile il suo tennis. Mentre Nadal stupisce tutti con la sua intensità, è più difficile capire la grandezza di Djokovic», ha sentenziato lo statunitense.