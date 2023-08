Roger Federer lancia una nuova collezione di abbigliamento

Roger Federer ha collaborato con il celebre designer britannico Jonathan Anderson per creare una nuova collezione per il marchio di abbigliamento Uniqlo. La Roger Federer Collection sarà lanciata globalmente negli Stati Uniti il 28 agosto, in concomitanza con gli US Open, e sarà disponibile anche nei negozi online.

«Sono curioso di vedere il risultato», ha ammesso su Instagram l'otto volte vincitore di Wimbledon Roger Federer. Secondo una presentazione tenutasi presso il negozio Uniqlo sulla Fifth Avenue di Manhattan, New York, la collezione comprende capi sportivi e casual nelle tonalità nero, grigio e blu. La linea comprende, secondo il «New York Times», tre giacche, due pantaloni, un paio di pantaloncini, una felpa, una polo e una borsa.

Con questa collezione, Federer rappresenta il marchio giapponese Uniqlo, che, secondo quanto riportato dai media, paga al renano 30 milioni di dollari all'anno. Nel 2018, il 41enne di Basilea ha firmato un contratto record di dieci anni con l'azienda del sol levante.

L'impegno di Federer nel mondo della moda non è una novità. King Roger è infatti anche testimonial e azionista del marchio svizzero di articoli sportivi «On Running Shoes».

Il suo partner di quest'ultima collaborazione, Jonathan Anderson, negli scorsi anni ha dato nuova linfa al marchio Converse, di proprietà di Nike, aggiungendo molti colori nei nuovi design.