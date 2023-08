Invece di Federer la BBC punta su una mancata tennista americana

Dopo non essere riusciti a ingaggiare Roger Federer come commentatore per Wimbledon, la BBC segue la pista indicata dall'ex numero 1 del tennis britannico. Una via diversa.

John Loyd, ex numero 1 del tennis britannico, ha proposto a Rachel Stuhlmann di collaborare con la BBC in occasione del torneo di Wimbledon.

La 31enne, tennista mancata, è la più popolare influencer al mondo in fatto di tennis.

Le speculazioni attorno a un accordo tra Roger Federer e la BBC avevano tenuto banco a inizio anno, quando anche l'emittente nazionale SRF, aveva intenzione d'ingaggiare l'ex numero del tennis mondiale in veste di commentatore di un torneo del Grande Slam. Nulla di fatto, non solo per i telespettatori svizzeri, ma pure per un gigante delle telecomunicazioni quale la BBC: il cachet richiesto dal Maestro era probabilmente troppo alto - si mormora.

Saltata la suggestiva idea di avere lo svizzero tra i propri collaboratori, ora è l'ex numero uno del tennis britannico ad aver trovato un'alternativa a Federer. John Loyd ha infatti chiesto a Rachel Stuhlmann di unirsi alla squadra della BBC per Wimbledon.

John Lloyd - che è stato la stella del tennis britannico tra il 1984 e il 1985 - ha suggerito che la tennis influencer più sexy del mondo è «necessaria» per la BBC.

Rachel Stauhlmann, americana di 31 anni, ha costruito la sua popolarità attraverso i social media, con un seguito di 312'000 follower solo su Instagram. La ragazza, ex tennista mai è decollata a livello professionistico, piano piano ha saputo attirare l'attenzione grazie ai suoi contenuti tennistici sconvolgenti.

Nei suoi commenti sul tennis, inoltre, dà ai fan consigli per migliorare il proprio gioco grazie alle sue intuizioni.

«Mi piacerebbe provare questa avventura», ha confermato la Stuhlmann come riportato da «The Sun». La statunitense si dice una grande fan di Wimbledon, ma ha anche ammesso che se l'affare andasse in porto, dovrebbe vestire in modo più conservativo.

«Non cambierei nulla di Wimbledon, è perfetto così com'è», ha commentato. I suoi fan, s'immagina, la apprezzano anche per l'abbigliamento che mette in risalto le sue curve generose. Ma Stuhlmann non è Federer: alla BBC non si dice di no.