“There’s a person imitating a bee behind me” 🐝



The most bee-zarre thing you’ll see today 😂#CincyTennis @steftsitsipas pic.twitter.com/t2W50fvo51 — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2023

A Cincinnati Stefanos Tsitsipas si è trovato di fronte al giocatore locale Ben Shelton. Di conseguenza la maggior parte del pubblico gli tifava contro. Una spettatrice tuttavia è andata anche oltre...

Hai fretta? blue News riassume per te Stefanos Tsitsipas batte Ben Shelton 7-6 e 7-6 a Cincinnati e accede agli ottavi di finale.

Il greco gioca anche contro parte del pubblico e viene brevemente disturbato da una spettatrice in particolare. Mostra di più

Stefanos Tsitsipas e Ben Shelton offrono uno spettacolo appassionante al secondo turno di Cincinnati. Né il greco né l'americano riescono a mettere a segno un break per tutta la durata dell'incontro. Entrambi i set si sono conclusi pertanto al tie-break, con un esito favorevole a Tsitsipas.

Tuttavia, il 25enne ha dovuto confrontarsi con delle insidie davvero insolite. Sul 3-4 nel secondo set, Tsitsipas ha interrotto il proprio servizio diverse volte, muovendo la racchetta come se stesse cercando di scacciare un'ape. Dopo un altro tentativo interrotto, l'attuale numero 4 del mondo si è lamentato col giudice di sedia: «C'è qualcuno dietro di me che imita il ronzio di un'ape proprio quando sto per servire. Pensi che sia normale?».

«Una cosa mai successa in carriera»

L'arbitro ha reagito promettendo al greco, visibilmente turbato, di risolvere la questione. Tuttavia Tsitsipas ha voluto occuparsene personalmente, dirigendosi verso il pubblico e cercando di identificare il colpevole. Dopo qualche istante ci riesce. «Non mi è mai successo in carriera. So che tifano per il mio avversario», ha poi dichiarato il nativo di Atene, rivolgendosi di nuovo all'arbitro principale: «È quella signora lì. Voglio che venga espulsa, deve andarsene».

Alla fine il curioso episodio non ha avuto ripercussioni. La spettatrice in questione si è scusata e ha potuto rimanere in tribuna fino al termine dell'incontro, come abbiamo detto conclusosi a favore di Tsitsipas.

Agli ottavi di finale del torneo di Cincinnati il greco affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 20 del ranking ATP.