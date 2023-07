Wawrinka: «Lo so è stupido piangere, ma...»

"I love this sport so much"



Stan Wawrinka ha mancato di poco la sua prima vittoria in un torneo ATP da oltre sei anni. Dopo la sconfitta in finale del torneo ATP 250 di Umago, al 38enne sono venute le lacrime agli occhi.

Hai fretta? blue News riassume per te Stan Wawrinka ha mancato di poco la sua prima vittoria in un torneo dopo ben sei anni.

Dopo aver perso la finale del torneo ATP 250 di Umago, il 38enne elvetico è scoppiato in lacrime. Mostra di più

Anche a 38 anni, Stan Wawrinka non è affatto un giocatore vecchio. Questo l'ha dimostrato al torneo ATP 250 di Umago, in Croazia, dove ha raggiunto una finale per la prima volta dopo quattro anni. Tuttavia, non è riuscito a ottenere la sua prima vittoria in un torneo dal 2017. Stan si è arreso all'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6 3-6 4-6.

Dopo la partita, il tennista romando si è mostravo molto emotivo. Non a causa della partita persa, ma perché è evidentemente impressionato dall'amore e dal sostegno che continua a ricevere sul circuito.

Dopo aver congratulato il vincitore Popyrin e aver ringraziato la sua squadra e la sua fidanzata: «spero di vincere un trofeo più grande la prossima volta», si è rivolto anche agli organizzatori del torneo e al pubblico, con le lacrime agli occhi: «Lo so, è stupido piangere, ma amo così tanto questo sport e voi lo rendete davvero speciale. È stata una settimana incredibile, grazie di cuore per il supporto durante tutta la settimana. Grazie per essere venuti e spero di rivedervi l'anno prossimo».

Stan Wawrinka in lacrime. Imago

Solo due vincitori più anziani di Wawrinka

Per Wawrinka è stata anche un'occasione mancata. Con la prima vittoria in un torneo dal maggio 2017 a Ginevra, Wawrinka si sarebbe potuto inserire nei libri di storia del tennis, dopo anni difficili a causa di un grave infortunio al piede e problemi alla schiena. Anche se ciò non è avvenuto in Croazia, il torneo di Umago ha dato al tre volte vincitore di un torneo del Grande Slam ed ex numero 3 del mondo la certezza di essere ancora competitivo ai massimi livelli.

Fino a oggi, solo due vincitori di tornei erano più anziani di Wawrinka (38 anni e 4 mesi): l'americano Pancho Gonzales (44 anni e 7 mesi nel 1972 a Kingston) e l'australiano Ken Rosewall (43 anni nel 1977 a Tokyo). Roger Federer aveva 38 anni e 2 mesi al suo ultimo trionfo nel 2019 a Basilea. Nella classifica ATP, Wawrinka farà il suo ritorno tra i primi 50 della classe dopo 21 mesi di assenza.