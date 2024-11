Une fois les bureaux de vote fermés mardi, le décompte des voix commencera dans l'ensemble des Etats-Unis: un processus qui diffère d'un Etat à l'autre et qui pourrait prendre des jours, notamment en cas de litiges et recours juridiques.

Les électeurs déposent leurs bulletins de vote lors du vote de minuit le jour de l'élection, mardi 5 novembre 2024, à Dixville Notch, N.H. (AP Photo/Charles Krupa) KEYSTONE

ATS

Petit mode d'emploi du processus qui déterminera qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, présidera le pays.

Comment se déroule le décompte?

Dans un pays aussi étendu que les Etats-Unis, avec six fuseaux horaires, la fermeture des bureaux de vote s'étendra de 23h00 GMT mardi (01h00 mercredi heure suisse), dans l'Indiana et le Kentucky, à 06h00 GMT (7h00 heure suisse) mercredi pour le territoire le plus occidental, les îles aléoutiennes en Alaska.

Plus de 80 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée, par correspondance ou au bureau de vote.

Les Etats ne peuvent pas prendre d'avance pour dépouiller ces bulletins mais ils ont pour la plupart autorisé les responsables du vote à les préparer – en vérifiant que les conditions sont remplies – pour faciliter le décompte.

Une poignée, dont la Pennsylvanie et le Wisconsin, deux Etats clés, ne permettent toutefois pas cette préparation avant le jour du vote.

Dans la majorité des Etats, les bulletins passent d'abord dans un scanner optique, qui donne un premier résultat, avant d'être recomptés à la main pour confirmation.

Le résultat est ensuite certifié par les responsables des bureaux de vote, qui sont élus ou nommés selon les législations, et transmis aux autorités du comté et de l'Etat, ainsi qu'aux responsables locaux des partis politiques.

Et en cas de vote serré, scénario envisagé pour les sept Etats clés de ces élections, un ou plusieurs recomptages seront nécessaires.

Quand les résultats seront-ils connus?

Cela peut fortement varier. En 2020, la victoire de Joe Biden contre Donald Trump a été annoncée par les médias quatre jours après le vote.

Celle de Donald Trump sur Hillary Clinton en 2016 a en revanche été connue dès le lendemain. Pour son élection en 2008 face à John McCain et sa réélection quatre ans plus tard contre Mitt Romney, Barack Obama avait, lui, pu célébrer ses victoires le soir même.

Mais en 2000 le nom du vainqueur, George W. Bush, n'avait été connu que le 12 décembre, soit cinq semaines après l'élection, après un long processus de recomptage et de multiples recours en Floride, avant que la Cour suprême ne tranche.

En 2020, puis aux élections de mi-mandat en 2022, des responsables du vote dans plusieurs comtés avaient refusé de certifier les résultats, étape nécessaire qui est habituellement une formalité avant leur publication.

Une possibilité qui risque de se représenter cette année dans certains Etats clés, où les républicains sont aussi sur le pied de guerre pour lancer des recours en justice, qui pourraient aller une nouvelle fois jusqu'à la Cour suprême.

Des procédures lancées avant même le jour du vote par les deux partis, pour contester les règles électorales, pourraient aussi compliquer le processus.

La campagne de Kamala Harris a prévenu lundi que les résultats définitifs, notamment en Pennsylvanie et dans le Nevada, ne seraient pas connus avant «plusieurs jours» et a mis en garde le camp de Donald Trump contre toute tentative de «semer le doute et le chaos» sur l'intégrité de l'élection.

La législation prévoit que l'ensemble des recours doit être jugés avant que les 538 grands électeurs ne se réunissent le 17 décembre. Le résultat de leur vote doit être certifié au Congrès le 6 janvier 2025.

ATS