Les points forts du jour

GOUVERNEMENT : Le Conseil fédéral tient mercredi sa dernière séance avant la pause estivale. Comme d'habitude à cette période de l'année, la séance s'annonce très chargée pour la présidente de la Confédération Viola Amherd et ses collègues du gouvernement.

WIKILEAKS : Une juge américaine a déclaré mercredi que Julian Assange était un «homme libre» à la suite d'un accord mettant un terme à une longue saga juridique et médiatique pour le fondateur de WikiLeaks, poursuivi pour avoir publié des centaines de milliers de documents confidentiels américains. «Avec ce jugement, il apparaît que vous pourrez sortir de cette salle d'audience en homme libre», a déclaré la juge après que le lanceur d'alerte a plaidé devant le tribunal fédéral de Saipan, dans les îles Mariannes du Nord. Selon l'accord qu'il a passé avec la justice américaine, la peine qui sera prononcée couvrira sa détention provisoire.

HÔPITAL : Le conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard présente mercredi les résultats de deux expertises externes visant à faire face aux difficultés financières de l'Hôpital du Valais. L'établissement a bouclé l'an dernier sur un déficit de 11,3 millions de francs et doit prendre des mesures d'économie pour retrouver un équilibre financier. Un premier rapport doit proposer des mesures en vue d'un retour à l'équilibre financier. Un second analyse la capacité de financement des investissements de l'HVS.

ACCIDENT : Un chef de piste du domaine skiable de Téléverbier SA, accusé d'homicide par négligence, comparaît mercredi devant le Tribunal cantonal valaisan pour être jugé en appel. Il doit répondre du décès, il y a plus de sept ans, d'une skieuse italienne de 24 ans qui avait violemment percuté une corde de sécurité. Il avait été condamné en première instance à 90 jours-amende avec sursis.

FOOTBALL: Le tour préliminaire de l'Euro 2024 de football se conclut mercredi en Allemagne. Dans le groupe E (18h00), tout est possible avec la Belgique qui affronte l'Ukraine et le duel entre la Slovaquie et la Roumanie. Les quatre sélections sont à égalité avec 3 points et peuvent toutes viser la première place. Le suspense est moindre dans le groupe F (21h00) avec un Portugal déjà qualifié pour les huitièmes de finale. La Géorgie peut espérer un exploit face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo, tandis que Tchèques et Turcs s'affrontent, eux aussi, pour leur survie dans le tournoi.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 26 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Cette journée vise à renforcer l'action et la coopération à tous les échelons pour «parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues». Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/end-drug-abuse-day

Vu dans la presse

SANTÉ : Les neuf plus grands assureurs maladie de Suisse, regroupant plus de 8 millions d'assurés, ont enregistré des pertes de plus de 1,3 milliard de francs dans l'assurance de base en 2023, constate mercredi Le Temps. «Cela représente environ 4% des coûts à charge de l'assurance obligatoire», indique le conseiller aux Etats (PS/VD) Pierre-Yves Maillard. «Si c'est confirmé, alors la hausse des primes de 2024 couvre tout juste le déficit de 2023. Il faudra donc couvrir les coûts de 2024 et de 2025 en même temps avec les primes». L'ancien ministre vaudois de la santé craint que «nous soyons engagés dans une troisième hausse brutale de suite» des primes de l'assurance maladie en 2025. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) estime pour sa part qu'il est trop tôt pour évaluer l'effet concret de ce déficit sur les primes de l'année prochaine.

INTEMPÉRIES : Avec la fermeture de l'autoroute A13 dans les Grisons, dont un tronçon a été emporté vendredi soir par la rivière Moesa, un tiers de la capacité de trafic sur le principal axe nord-sud d'Europe disparaît, explique dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de mercredi Michael Krein, spécialiste des transports au service suisse d'information routière Viasuisse. «Si l'A13 reste fermée pour le trafic touristique estival, il y aura un véritable chaos au Gothard», ajoute-t-il, soulignant qu'il ne voit «aucune véritable alternative». Des bouchons atteignant jusqu'à 16 km se sont formés ces dernières années lors des trois premiers week-ends de juillet. Avec la fermeture de l'A13, «je pars du principe que la barre des 20 kilomètres sera dépassée», poursuit M. Krein, ce qui correspond à des temps d'attente de cinq heures et plus.

INTEMPÉRIES : Les agriculteurs suisses attendent depuis deux mois une fenêtre de beau temps assez longue pour faire les foins, rapporte mercredi le Blick. «Les travaux des champs sont difficiles à réaliser lorsqu'il fait trop humide», déclare dans le journal Sandra Helfenstein, porte-parole de l'Union suisse des paysans (USP). Comme les agriculteurs ne peuvent pas laisser l'herbe sécher sur place, ils doivent le faire avec une ventilation, ce qui a un coût énergétique et financier, précise-t-elle. Et cela implique également du travail de nuit. Le mauvais temps favorise l'apparition de champignons.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : annonce de la naissance de deux ibis chauves à Rümlang (ZH), une première depuis 400 ans hors d'un zoo ou d'un parc animalier en Suisse. Ces oiseaux avaient été exterminés en Europe au XVIIe siècle. Le nid se trouvait sur le rebord d'une fenêtre d'une succursale de Harley-Davidson.

- Il y a 5 ans (2019) : décès de l'acteur américain Max Wright ("Alf"). Il était né le 2 août 1943.

- Il y a 50 ans (1974) : le code-barres est introduit pour la première fois dans l'Etat américain de l'Ohio. Dans une filiale de la chaîne de supermarchés Marsh, le premier produit marqué d'un code-barres, un paquet de chewing-gum, a été enregistré et vendu par une caisse à scanner.

- Il y a 60 ans (1964) : les codes postaux sont introduits en Suisse, troisième pays à disposer de ce système après l'Allemagne (1941) et les Etats-Unis (1963).

- Il y a 60 ans (1964) : naissance du pilote finlandais Tommi Mäkinen, quatre fois champion du monde de rallye de 1996 à 1999.

- Il y a 100 ans (1924) : naissance de l'acteur américain Richard Bull, connu notamment pour son rôle de Nels Oleson dans la série «La petite maison dans la prairie». Il est décédé le 3 février 2014.

Le dicton du jour

«En juin trop de pluie, le jardinier s'ennuie».

