Pour de nombreux hôtes, le pourboire fait partie des bonnes mœurs. Dans son propre pays, on sait à peu près combien il faut donner - mais qu'en est-il à l'étranger ? blue News vous donne un aperçu pour vos prochaines vacances.

Certains le donnent, d'autres non : le pourboire est facultatif. Sonja Marzoner/dpa/dpa-tmn

C'est un geste volontaire, mais aux yeux de nombreux clients, c'est un must si le service est bon. Un pourboire dans les restaurants, les cafés, les bars, les hôtels, lors d'une course en taxi ou après une excursion ne rapporte pas seulement des points positifs sur le compte karma, mais est également très attendu dans certains pays.

La question de savoir combien et où il convient de donner peut rapidement prêter à confusion. Alors que dans certains pays, le pourboire est déjà inclus dans l'addition, dans d'autres, il est simplement laissé sur la table.

C'est justement en période de vacances que les Suisses et Suissesses voyagent souvent à l'étranger. Quel pourboire est approprié ?

En Suisse, le service est inclus dans le prix depuis 1974, le pourboire n'est donc pas obligatoire dans notre pays. En règle générale, en Europe, il est difficile de se tromper avec environ dix pour cent du montant de l'addition.

Mais les habitudes en matière de tip varient d'un pays à l'autre. La liste suivante en donne un aperçu.

Italie

Chez nos voisins italiens, destination de vacances très prisée, la réglementation des pourboires n'est pas claire.

Souvent, la carte ou l'addition mentionne le mot "Coperto". Un forfait qui comprend le dressage de la table et le pain. De nombreux guides touristiques écrivent donc que le pourboire est alors déjà couvert. Pourtant, cet argent est versé au propriétaire et non au personnel.

Le pourboire en Italie est donc facultatif, mais il est apprécié. Si l'on veut récompenser un bon service, il vaut mieux laisser cinq à dix pour cent sur la table.

Remarque : donner un pourboire avec la carte n'est pas possible dans de nombreux endroits en Italie. Il vaut donc la peine d'être préparé et d'avoir un peu d'argent liquide sur soi !

France

En France, le principe est le même : le pourboire n'est pas directement pris en compte lors du paiement, mais laissé sur la table. Pour les petits montants, comme pour un café, on arrondit généralement vers le haut. Dans de nombreux endroits, le tip fait déjà partie de l'addition, mais il est de bon ton d'ajouter cinq à dix pour cent du montant de l'addition si le service a été bon.

Allemagne

En Allemagne aussi, chaque client est libre de donner un pourboire. Mais les employés de service sont heureux de recevoir un petit bonus. Il est d'usage de verser cinq à dix pour cent du montant de l'addition.

Autriche

En Autriche, on entend par "Schmattes" le pourboire. Et celui-ci est de préférence perçu sous forme d'argent liquide. Les tips sont donnés de plein gré, mais sont appréciés à hauteur de cinq à dix pour cent.

Espagne et Portugal

Si vous payez par carte dans un établissement de restauration en Espagne, vous remarquerez rapidement qu'à de nombreux endroits, seul le montant exact de la facture peut être débité. C'est pourquoi la règle suivante s'applique : avoir des pièces dans son sac est une bonne idée.

Avec 5 à 15 %, on fait généralement bien les choses. Mais il ne faut pas laisser de pièces de deux ou cinq centimes sur la table, car cela est souvent considéré comme impoli.

Grèce

Chaque année, de nombreux Suisses* passent leurs vacances sur les îles grecques. Au niveau des pourboires, les Grecs eux-mêmes sont plutôt avares en la matière. Dans les tavernes, le montant est généralement arrondi vers le haut, sinon dix pour cent sont raisonnables.

Croatie

Autrefois, les pourboires étaient considérés comme inhabituels en Croatie, mais ils sont aujourd'hui tout à fait bienvenus dans les lieux touristiques populaires. Les autochtones sont toujours plus réticents à le donner, mais les voyageurs se font apprécier dans les restaurants avec cinq à dix pour cent.

Depuis l'introduction de l'euro, tout est devenu plus cher - ce qui se répercute également sur les habitudes en matière de tips.

Scandinavie

Que ce soit en Norvège, au Danemark ou en Finlande, le service dans les restaurants et à l'hôtel est généralement inclus dans l'addition dans ces pays. En Suède, il n'y a pas de serveurs* dans de nombreux endroits, car on mise souvent sur le self-service. La question du pourboire n'est donc pas clairement réglée. Parfois, un verre est à disposition pour les conseils, mais il est généralement vide, car en Suède, personne n'a d'argent liquide sur soi.

La plupart du temps, le montant est simplement arrondi vers le haut, un pourboire de dix pour cent est poli et il faut en tout cas remercier le personnel de service dans tous les pays scandinaves.

Grande-Bretagne

Il vaut la peine de jeter un coup d'œil attentif à l'addition si l'on se trouve en Angleterre. En effet, on y trouve souvent ce que l'on appelle une "charge de service", qui peut atteindre 20 %. C'est l'entreprise elle-même qui décide à combien s'élève exactement cette part.

S'il n'y a pas de "service charge", on peut décider soi-même du montant que l'on veut donner. Le lecteur de carte propose automatiquement dix, quinze ou vingt pour cent. Dans les pubs, les boissons sont généralement payées en espèces et les pourboires sont donc plutôt rares.

Turquie

En Turquie, si l'on ne laisse pas de pourboire, on est généralement sanctionné par des regards noirs. En général, on donne dix pour cent, mais on peut donner plus. Parfois, les frais de service de dix pour cent sont facturés directement par le restaurant. De même, les notes d'hôtel incluent souvent le service.

Égypte

En Égypte, une personne sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté. Il n'est donc pas étonnant que les habitants de ce pays d'Afrique du Nord soient obligés de gagner de l'argent supplémentaire. Il n'est donc pas rare que quelqu'un fasse signe pour se garer alors qu'il n'est pas employé pour cela. Si vous avez de l'argent liquide sur vous, il est conseillé d'en donner un peu. Dans les restaurants, il est d'usage de payer au maximum dix pour cent, et les frais de service sont souvent déjà indiqués sur l'addition.

ÉTATS-UNIS

Aucun autre pays n'a une culture du pourboire aussi développée que les États-Unis. Là-bas, tous les hommes et toutes les femmes reçoivent des tips. Cela s'explique par le fait que les employés des restaurants et des bars sont payés une misère et qu'ils ont donc besoin de pourboires.

En regardant les propositions de pourboires, 15, 20 ou 25 pour cent y sont souvent indiqués. Ces montants sont appropriés, même si un supplément de service est en fait déjà indiqué comme étant inclus dans l'addition.

En outre, la TVA vient s'ajouter à la fin de la facture. Aux États-Unis, le prix final est donc nettement plus élevé que celui indiqué sur la carte.

Thaïlande

En Asie, le pourboire a longtemps été considéré comme inhabituel. Aujourd'hui encore, en Chine notamment, le fait de donner un tip est considéré comme insultant dans certains endroits. Mais dans les régions touristiques, on se réjouit de plus en plus de ce petit coup de pouce pour le service. En Thaïlande en particulier, la culture du tip s'est complètement installée, les nombreux touristes l'ont apportée avec eux.

Dans les stands de street food, le pourboire n'est pas attendu, mais dans les restaurants plus chics, une "charge de service" est généralement déjà incluse. Le pourboire supplémentaire n'est pas obligatoire, mais il est autorisé. S'il n'est pas automatiquement facturé, dix pour cent sont appropriés.

Dans les régions plus rurales, il peut également arriver que le personnel court après les voyageurs qui laissent de l'argent sur la table.