Novak Djokovic et Rafael Nadal ne se sont plus rencontrés sur le court depuis leur quart de finale à Roland-Garros en 2022. En revanche, les deux stars du tennis se livrent à une petite joute verbale en dehors du terrain.

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer : qui est le GOAT ? L’éternel débat... IMAGO

Il y a à peine un mois, Rafael Nadal faisait sensation lors d'une interview avec des déclarations sur l’éternel débat du GOAT (greatest of all time, le «meilleur de tous les temps»). «Novak Djokovic a de meilleures statistiques que moi, c'est indéniable», avait déclaré l'Espagnol à la chaîne de télévision «Movistar+». Avant de préciser : «Quand il s'agit de titres, Djokovic est le meilleur de l'histoire et il n'y a rien à discuter à ce sujet».

Le joueur de 37 ans ne s’était toutefois pas contenté d’en rester là. «Je suis satisfait de ce que j'ai accompli», avait expliqué Nadal en pensant à la course au plus grand nombre de titres du Grand Chelem. C'est justement sur ce sujet qu'il perçoit plus d'acharnement chez son rival serbe : «Novak vit cela plus intensément. Pour lui, cela aurait sans doute été plus frustrant s'il ne l'avait pas atteint».

«Je ne suis évidemment pas d'accord»

Interrogé sur ces propos par le média serbe «Sportal», Novak Djokovic a rejeté fermement l’avis de Nadal. «J'ai vu que ses commentaires sont devenus viraux, que beaucoup de gens en ont parlé. Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion sur la manière dont il interprète l’avis de quelqu'un d'autre dans un certain contexte», a pris position le recordman des victoires en tournoi majeur (24 trophées).

«C'est l'opinion de Rafa et je ne suis évidemment pas d'accord», a ajouté le Serbe. Il n’a pas souhaité s'étendre davantage sur le sujet : «J'ai mon opinion, mais je ne vais pas l'exprimer parce que je ne veux pas que nous approfondissions la question. Il n'y a aucune raison pour cela».

Le respect l'emporte

Mais quoi qu’il en soit, la reconnaissance de Djokovic envers ses deux plus grands rivaux est grande. «Je n'ai aucune intention de m'exprimer négativement sur lui ou sur Roger Federer», a expliqué le joueur de 36 ans. Avant de conclure avec une certaine classe : «Mon respect pour eux l'emporte sur les opinions négatives que je pourrais avoir».

Le «Djoker» n’a d’ailleurs pas tari d'éloges envers le Majorquin : «Je le respecte et l'apprécie en tant que tel : comme un grand champion, mon plus grand rival et un joueur qui a contribué à façonner mon jeu et à obtenir les résultats que j'ai obtenus».