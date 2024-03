Dramma in Vallese: ecco i dettagli della chiamata d'emergenza

Una persona è ancora dispersa dopo l'incidente che ha coinvolto un gruppo di scialpinisti nella regione della Tète Blanche. È stata una donna di 28 anni di Friburgo a chiamare i soccorsi. Sono stati resi noti i primi dettagli della tragedia.

I servizi di emergenza mentre cercano il sesto membro del gruppo di scialpinisti morti nella regione di Tete Blanche: si tratta di una donna di 28 anni di Friburgo. È stata lei a chiamare i soccorsi. Dopo aver consultato la famiglia, le ricerche sono state sospese. KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il grave incidente di montagna che ha causato almeno cinque morti, si conoscono i primi dettagli della chiamata di emergenza.

I servizi di emergenza sono stati contattati dalla donna che risulta ancora dispersa.

Ha descritto con calma e chiarezza la situazione prima che la telefonata terminasse bruscamente. Mostra di più

Sabato scorso, 9 marzo, un incidente di scialpinismo nelle Alpi vallesane ha causato almeno cinque morti.

Sei scialpinisti stavano percorrendo la Haute Route da Zermatt ad Arolla quando sono stati sorpresi da una tempesta nella regione della Tête Blanche. Cinque di loro sono stati trovati senza vita, mentre una sesta alpinista risulta ancora oggi dispersa. Le ricerche sono state sospese dopo una settimana.

Come riportato dal «Walliser Bote», sarebbe stata la 28enne non ancora trovata a contattare i servizi di emergenza. Il contenuto della telefonata è ora stato reso noto.

«La voce era calma, non c'era grande stress. La persona ci ha spiegato la situazione. Era bloccata nella tempesta», ha detto Alexandre Briguet, responsabile operativo dell'Organizzazione cantonale di soccorso del Vallese (KWRO).

La chiamata di emergenza si è interrotta bruscamente

Al momento della chiamata di emergenza, tutti e sei gli sciatori sarebbero stati ancora tutti insieme. Ma la donna ha riferito che «un membro del gruppo non si sentiva bene e non era in grado di proseguire». Gli scialpinisti non volevano lasciarlo indietro e hanno deciso di rimanere uniti.

I soccorritori hanno potuto capire quali condizioni meteorologiche c'erano sul posto e dare consigli sulla protezione dal freddo, in particolare sulla costruzione di un bivacco.

Gli appassionati di sport invernali hanno spiegato che avevano con sé coperte e pale di salvataggio.

La conversazione si è bruscamente interrotta. I tentativi di ristabilire il contatto sono stati vani.