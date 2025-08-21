I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»

Sempre più escursionisti sono in giro per le montagne svizzere e non (immagine simbolica). IMAGO/imagebroker

Sono sempre di più i turisti inesperti che attraversano le Alpi, con sandali, infradito, mini zaini ed esigenze alimentari discutibili. I guardiani dei rifugi e i soccorritori alpini stanno lanciando l'allarme, sia in Italia che in Svizzera.

Il numero di turisti inesperti sulle Alpi è aumentato notevolmente dopo la pandemia di Covid.

Con sandali, zaini leggeri e attrezzature inadeguate, molti si avventurano in alta montagna, spesso ispirati dai social media. I guardiani dei rifugi svizzeri e italiani e le squadre di soccorso stanno mettendo in guardia dalle conseguenze.

Il guardiano italiano Fabrizio Gonella descrive esperienze assurde in un'intervista al «Corriere di Bergamo»: «Domenica mi hanno chiesto prosciutto e melone. Pensavano di essere al lago».

Molti ospiti si aspettano anche una doccia calda, cosa semplicemente impossibile nel suo rifugio. Soprattutto in agosto, la folla è quasi impossibile da gestire.

Anche Francesco Tagliaferri, 79 anni, guardiano del rifugio da decenni, è stupito: «Arrivano con zaini di 200 grammi, a torso nudo e senza maglione e poi si rendono conto che a 2'300 metri fa freddo».

Alcuni sono semplicemente sopraffatti: «Non so cosa passi per la testa di alcune persone».

In Svizzera non è molto diverso...

Anche gli osti alpini in Svizzera sono sempre più sopraffatti. Ad esempio a Seewlisee, nel Canton Uri. La natura, gli animali e i gestori dell'alpeggio sono sempre più in difficoltà con i turisti.

Cianfrusaglie, musica ad alto volume, mancanza di rispetto: tracce di escursionismo in un paesaggio prima incontaminato.

A luglio, i gestori di Seewlialp hanno dichiarato a blue News che ogni fine settimana venivano montate decine di tende. «I social media sono il motivo principale per cui sempre più persone fanno escursioni qui», dice Conny, che gestisce una capanna sotto il lago insieme a Jörg.

Non si tratta di tenere lontani gli ospiti, «ma il rispetto per la natura è fondamentale».

Il grande problema dei rifiuti e della sicurezza

Un problema è rappresentato dai rifiuti che vengono ripetutamente abbandonati nonostante le migliorie apportate. Questo perché le mucche pascolano proprio accanto agli alloggi e curiosamente rosicchiano le tende e i bagagli dei turisti.

«Le mucche sono curiose e iniziano a calpestare o addirittura a mangiare rifiuti, vestiti e tende. Questo danneggia gli animali», spiega Jörg. Alcuni ospiti poi si lamentano con i pastori alpini: sono stati loro stessi a intromettersi nell'habitat degli animali.

L'assalto sta causando anche problemi di sicurezza. Il sentiero che porta al lago è ripido, a volte poco sicuro e disseminato di radici e rocce.

«Abbiamo già visto escursionisti con scarpe da ginnastica, abiti estivi, bagagli, casse acustiche e nessuna attrezzatura. Il tempo cambia rapidamente in montagna», avverte Conny.

Più volte, gruppi inzuppati cercano riparo sull'alpe se vengono sorpresi senza giacca antipioggia o tenda...