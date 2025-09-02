  1. Clienti privati
Importante campagna La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché

Sven Ziegler

2.9.2025

La Thailandia vuole di nuovo più turisti nel Paese.
Carola Frentzen/dpa

La Thailandia vuole attirare i visitatori stranieri nel Paese con voli nazionali gratuiti. Potrebbero beneficiarne fino a 200'000 turisti, con l'obiettivo di aumentare le entrate e promuovere anche le regioni meno conosciute.

Redazione blue News

02.09.2025, 21:47

02.09.2025, 21:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Thailandia sta progettando voli interni gratuiti per un massimo di 200'000 visitatori stranieri.
  • Il governo ha stanziato 17,3 milioni di franchi per la campagna.
  • L'obiettivo è di generare entrate per oltre 200 milioni di franchi.
Mostra di più

La Thailandia sta scavando a fondo per rivitalizzare il suo settore turistico in difficoltà. Come riporta la piattaforma «The Farang», il Ministero del turismo e dello sport sta progettando di lanciare un'importante campagna in cui i viaggiatori stranieri potranno ricevere voli nazionali gratuiti.

Il programma, denominato «Buy International, Free Thailand Domestic Flights», prevede che i visitatori con un biglietto internazionale ricevano gratuitamente un biglietto nazionale di andata e ritorno con sei compagnie aeree.

Oltre a Thai Airways – che collega anche Zurigo a Bangkok – le compagnie aeree coinvolte comprendono Thai AirAsia, Bangkok Airways e Thai Vietjet.

Il programma è previsto tra settembre e novembre, ma deve ancora essere approvato dal gabinetto. È previsto un budget di circa 700 milioni di baht, l'equivalente di 17,3 milioni di franchi. Il governo stima che ogni biglietto costerà circa 87 franchi.

Anche il Giappone ha già un'offerta simile

Le autorità sperano che la campagna abbia diversi effetti: da un lato, le entrate del settore turistico dovrebbero aumentare. Secondo il Ministero, si potrebbero generare circa 8,8 miliardi di baht (218 milioni di franchi). Dall'altro lato, i visitatori dovrebbero recarsi anche in regioni diverse dalle popolari destinazioni come Bangkok e Phuket.

Il modello non è nuovo: anche il Giappone ha già offerto agli ospiti internazionali biglietti gratuiti per i voli nazionali. Ma è lecito chiedersi se questa misura a breve termine possa rilanciare il turismo tailandese a lungo termine.

Il calo del numero di visitatori – 7% in meno dall'inizio dell'anno – è dovuto principalmente all'assenza di visitatori cinesi. A ciò si aggiunge l'incertezza legata al rinvio dell'introduzione di una nuova tassa sul turismo, prevista per il 2026.

