Turista ruba dei reperti da Pompei, ma si salva dalla «maledizione»

ai-scrape

22.8.2025 - 13:28

Un turista scozzese è stato beccato mentre rubava dei reperti archeologici dal sito di Pompei.
Un turista scozzese è stato beccato mentre rubava dei reperti archeologici dal sito di Pompei.
www.pompeiisites.org

Un turista scozzese di 51 anni potrebbe affrontare una pena detentiva fino a sei anni e una multa di 1'500 euro per aver sottratto dei reperti dall'antico sito archeologico di Pompei. Ma il furto sventato potrebbe aver salvato l'uomo dalla «maledizione», almeno secondo le credenze popolari.

Alessia Moneghini

22.08.2025, 13:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un turista scozzese è stato beccato mentre rubava dei reperti archeologici dal sito di Pompei.
  • L'uomo rischia fino a 6 anni di carcere e una multa di 1'500 euro.
  • Secondo la credenza popolare, il furto sventato lo ha però salvato da una fine ben peggiore.
Mostra di più

Un turista scozzese di 51 anni è stato colto in flagrante mentre rubava cinque pietre e un mattone dall'antico sito archeologico di Pompei. Come riporta, tra gli altri, «Leggo», l'uomo rischia ora una pena detentiva fino a sei anni e una multa di 1'500 euro.

L'episodio è stato notato da una guida turistica attenta, che ha immediatamente allertato le autorità. I carabinieri sono intervenuti rapidamente nei pressi della stazione EAV di Villa dei Misteri, fuori dall'area archeologica.

I reperti rubati sono stati recuperati e restituiti al Parco, mentre il turista è stato denunciato per furto aggravato.

I reperti rubati sono stati recuperati e restituiti al Parco.
I reperti rubati sono stati recuperati e restituiti al Parco.
www.pompeiisites.org

Il furto sventato l'ha salvato dalla «maledizione»?

Il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel ha lodato l'efficacia dell'intervento: «Ringrazio l'attenta guida turistica, i nostri eccellenti custodi, il personale di sicurezza e i Carabinieri per questo sforzo collaborativo volto a proteggere il nostro patrimonio».

Secondo le credenze popolari, il furto sventato potrebbe però aver risparmiato al turista una sorte peggiore. Pompei, distrutta dal Vesuvio nel 79 d.C., è avvolta da leggende che attribuiscono sfortuna a chi trafuga i suoi reperti.

Nel 2020 una turista canadese ha restituito oggetti rubati 15 anni prima, convinta che fossero «maledetti». Nicole, come si faceva chiamare, ha raccontato la sua esperienza in una lettera di scuse.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

