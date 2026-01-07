«Molti impresari di pompe funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara»

Luci, fiori e lettere sul luogo della tragedia rendono visibile lo sgomento generale. Immagine: Keystone/AP/Antonio Calanni

L'identificazione delle vittime della tragedia di Crans-Montana è stata completata domenica. La consulente del lutto Katharina Keel spiega cosa significa l'incertezza per i parenti e perché è così importante ricevere notizie concrete il prima possibile.

Dopo il tragico evento di Crans-Montana, le autorità si sono impegnate a fondo per identificare le persone decedute e quelle ferite. Perché è così importante?

Katharina Keel: Finché i genitori non sanno cosa è successo ai loro figli e dove si trovano, non potranno riposare un secondo. È un peso psicologico incredibile. Da un lato si pensa al peggio, ma dall'altro si ha ancora speranza. La nostra psiche si aggrappa anche a scenari improbabili: che il figlio sia ancora vivo, che sia ferito anche solo leggermente, che stia bene e che per qualche motivo non sia ancora riuscito a farsi sentire.

Cosa succede nel momento in cui si ha la certezza?

Da quel momento in poi, il percorso diventa più chiaro e non c'è più l'intero spettro delle possibilità. Inoltre, si sa finalmente dove si trova il figlio o la figlia. I genitori vogliono vederli, indipendentemente dal fatto che siano vivi o morti.

Nell'incidente della Germanwings del 2015, in cui è morta un'intera classe scolastica, i genitori sono stati trasportati sul luogo dell'incidente nelle Alpi poco tempo dopo. Le persone che non sono state colpite potrebbero non capire perché sono andati sul posto. Ma per i genitori era importante.

Perché?

Se si ascoltano solo informazioni, non è come viverle. A Crans-Montana, per le famiglie può essere importante vedere il bar dove è deceduto un proprio caro. Questo le aiuta a integrare ciò che è successo nella loro realtà.

Come consulente per il lutto, quale consiglio darebbe ai parenti in questo momento?

Nelle prime ore e nei primi giorni dopo un tale shock, il mio consiglio principale è di prestare attenzione ai propri bisogni fisici. Si tratta di cose abbastanza banali: mangiare qualcosa, muoversi un po', dormire un'ora ogni tanto.

Perché è importante?

Per permettere al sistema nervoso di calmarsi un poco, se è completamente sovraccarico non fa che peggiorare la situazione.

In molti ospedali ci sono team di assistenza che si occupano dei parenti. In cosa consiste esattamente il loro lavoro?

Forniscono un supporto psicologico d'emergenza. Si assicurano che non si scateni il panico e cercano di evitare che i parenti si mettano in pericolo correndo, in questo caso per esempio, in un altro ospedale più vicino.

Alcuni parenti sentono il bisogno di ripetere continuamente ciò che hanno appena visto e sentito: i membri del team di assistenza continuano ad ascoltare anche dopo la sesta volta. Forniscono anche un aiuto molto pratico, organizzando camere d'albergo per i parenti, ecc.

Katharina Keel (35 anni) è consulente per il lutto. Sostiene famiglie, individui e aziende nell'affrontare il lutto. È specializzata nella consulenza per il lutto familiare e gestisce, tra l'altro, l'associazione familientrauerbegleitung.ch. Immagine: weiter-leben.ch

Ogni giorno assiste persone che hanno perso una persona cara, spesso a causa di eventi terribili. Come procede?

Innanzitutto, mi siedo con l'intera famiglia. Insieme valutiamo la situazione di chi ha più bisogno di aiuto. Le reazioni al lutto possono essere molto diverse. Ci sono persone che hanno bisogno di distrarsi immediatamente: fare sport, sbarazzarsi delle cose o andare a fare shopping. Per altri familiari questo è spesso del tutto incomprensibile. Spiego allora che è normale.

Quali sono le altre reazioni?

Ad esempio, essere completamente fissati sull'esperienza vissuta e voler sempre raccontare esattamente cosa è successo e quando. Oppure l'opposto: essere a corto di parole e preferire rimanere in silenzio.

Cosa succede allora?

Dopo aver fatto il punto della situazione, si cerca di capire chi può fornire un sostegno. Spesso si tratta di amici della famiglia ad assumersi compiti simili. È anche importante che i familiari agiscano in prima persona.

È successo qualcosa su cui non avevamo alcun controllo. C'è qualcosa che possiamo fare attivamente adesso? Fare una telefonata, fare una passeggiata con qualcuno, preparare qualcosa per il funerale? Una domanda importante nell'elaborazione del lutto è sempre: cosa ci unisce?

Cosa intendete?

La morte è sempre una separazione. E poiché non volevate separarvi, dovete cercare dei legami con la persona amata defunta. Per esempio, le attività che si associano a lui o a lei. Una volta si diceva che bisognava lasciarsi andare. Oggi lo sappiamo: come parente, devo separarmi dal corpo e dallo spirito, ma non devo separarmi dal mio amore per questa persona.

«Fare qualcosa di amorevole per il proprio figlio deceduto fa uscire le persone dalla loro impotenza»

A Crans-Montana, molte famiglie hanno ricevuto le notifiche di morte definitive. Che cosa è importante in questo caso?

La cosa più importante è avere la possibilità di dire addio. Questo non è sempre facile nei casi di vittime di incendi. Molti impresari funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara. Un modo per dire addio in questo caso può essere quello di dare all'impresario funebre un capo di abbigliamento o una coperta accogliente da mettere nella bara.

Oppure una lettera scritta da voi. Fare qualcosa amorevole per il proprio figlio deceduto fa uscire le persone dalla loro impotenza. È un segno d'amore, un atto di cura, dopo tutto è sempre il vostro bambino.

Molte delle vittime di Crans-Montana provengono dall'estero. Questo rende la situazione ancora più difficile per i parenti?

Sì, io stessa mi sono occupata di casi in cui qualcuno è morto all'estero. Gli aspetti amministrativi e organizzativi sono particolarmente difficili. Tuttavia, è importante trasportare il defunto in patria. In questo modo, i parenti hanno un luogo vicino dove poter elaborare il lutto.

Inoltre, accompagnano le famiglie in lutto a lungo termine. Come si può tornare a condurre una vita normale dopo un simile colpo di sfortuna?

Vivendo tutti i sentimenti, non spegnendoli o cercando di anestetizzarli. Nel mio lavoro non è sempre chiaro dove queste persone trovino la forza per continuare a vivere.

Ma mi rendo conto che in quasi tutti c'è una piccola luce che arde anche quando tutto è buio. Per alcuni si tratta di una fede, per altri di una comunità, per altri ancora di un impegno per una causa. Vedo che quasi tutti hanno qualcosa.

Molte persone sono sopravvissute all'incendio di Crans-Montana, alcune con ferite lievi o addirittura incolumi. Come si affronta questa situazione?

Nella psicologia del lutto esiste il concetto di senso di colpa del sopravvissuto. Alcuni sopravvissuti a disastri si sentono in colpa per essere ancora vivi mentre altri sono morti.

La famiglia di solito è incredibilmente sollevata, ma voi stessi non riuscite a sentirvi così. È qui che le sedute con uno psicologo o l'elaborazione del lutto possono essere d'aiuto. Tuttavia, non dovete sentirvi in colpa se non provate il senso di colpa del sopravvissuto. È importante esprimere i propri pensieri.

«Si piange sempre l'intera vita non vissuta di una giovane persona deceduta»

L'intero Paese è colpito da ciò che è accaduto la notte di Capodanno. Che ruolo ha l'età delle vittime, molte delle quali minorenni?

La morte di persone così giovani non rientra nell'ordine delle cose che tutti noi abbiamo in testa. Ciò dice che i genitori devono morire prima dei figli. Inoltre, piangiamo sempre l'intera vita non vissuta dei giovani defunti.

Attualmente stiamo vivendo un lutto collettivo. Ci sono delle valvole di sfogo, anche se non si conosce nessuno dei morti nell'incendio?

Sì, ci sono alcune cose che potete fare personalmente per voi stessi. Per esempio, potete inviare consapevolmente pensieri positivi alle vittime e alle loro famiglie. Potete anche informarvi se potete donare il sangue per i feriti, che potrebbe essere presto necessario. Oppure potete donare una piccola somma di denaro, dato che le famiglie delle vittime dovranno probabilmente affrontare costi elevati.

A Crans-Montana sono stati deposti molti lumini, fiori e lettere in segno di lutto. Perché questo è utile?

Perché rende visibile lo sgomento. Così tutti possono vedere: qui è successo qualcosa di brutto che sta a cuore a tutti noi.