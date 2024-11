Trump o Harris: il risultato arriverà presto? Ecco i segnali che potrebbero dirlo

Il duello tra Harris e Trump sta mobilitando le masse. (immagine d'archivio) VUCCI/MARTIN/AP/dpa

Sarà Donald Trump o Kamala Harris a governare gli Stati Uniti per i prossimi quattro anni? Ci sono diversi segnali che potrebbero indicarlo fin da subito.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Sarà Donald Trump o Kamala Harris a governare gli Stati Uniti per i prossimi quattro anni?

Diversi segnali potrebbero indicare la decisione presa dagli americani fin da subito.

I risultati negli Stati del Sud potrebbero essere chiari molto presto. Mostra di più

Dopo una campagna elettorale ricca di tensioni, negli Stati Uniti si sta procedendo allo spoglio dei voti. Ma anche dopo la chiusura dei seggi e l'annuncio dei primi risultati provvisori, potrebbero passare giorni prima che venga dichiarato un vincitore.

La competizione tra Donald Trump, che cerca di tornare alla presidenza dal 2020, e Kamala Harris, entrata in campagna elettorale solo pochi mesi fa, prendendo di fatto il posto di Joe Biden, sta polarizzando il Paese.

Come riporta il «New York Times», oltre 78 milioni di persone hanno già espresso il loro voto. Entrambi i candidati hanno posizioni opposte su temi chiave come l'economia e i diritti delle donne, e tutti e sette gli «swing States» sono ferocemente contesi.

Ma quali sono i segnali che potrebbero indicare fin da subito la vittoria di un candidato sull'altro?

I risultati intermedi negli Stati del sud sono decisivi?

Il risultato negli Stati meridionali della Georgia e della Carolina del Nord, dove le urne chiudono presto, potrebbe essere decisivo. Se i primi dati mostrassero Harris in testa in questi Stati, ci sarebbero diversi modi per raggiungere i 270 voti elettorali necessari.

Un risultato vicino o un vantaggio di Trump, invece, porrebbe l'attenzione sul «muro blu» di Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, anch'essi fondamentali per l'esito delle elezioni.

Un risultato poco chiaro potrebbe portare a un prolungamento dello spoglio negli Stati occidentali dell'Arizona e del Nevada, che si affidano in larga misura al voto per corrispondenza e che tradizionalmente impiegano diversi giorni per contare i voti.

Elezioni americane del 2024 Il 5 novembre l'America eleggerà un nuovo presidente. Non solo il presidente, ma anche 35 seggi del Senato, l'intera Camera dei Rappresentanti e undici governatori. blue News accompagnerà la fase calda del duello per la Casa Bianca non solo con uno sguardo dalla Svizzera, ma anche con reportage direttamente dagli Stati Uniti. Patrick Semansky/AP/dpa

Data la situazione di tensione, gli osservatori mettono in guardia da una ripetizione dei conflitti del 2020, quando Trump rivendicò una vittoria anticipata e mise in dubbio l'integrità del sistema elettorale.

Quest'anno, dubbi simili potrebbero mettere nuovamente sotto pressione il sistema elettorale, visto che i sostenitori di Trump parlano già di frode.

Si vedrà comunque presto se la strategia di entrambi i partiti ha funzionato: i repubblicani hanno delle volte usato strategie rischiose in campagna elettorale, ad esempio cercando di mobilitare elettori giovani e non bianchi, mentre i democratici si stanno mobilitando per la prima volta contro l'ex presidente con la questione dei diritti delle donne.

La questione di genere potrebbe avere un impatto significativo sul risultato. Vista l'intensa polarizzazione, gli osservatori si aspettano una gara che rimarrà tesa fino all'ultimo voto.