Quando sarà chiaro chi ha vinto le presidenziali USA? Ecco la tabella di marcia

Le elezioni presidenziali statunitensi del 2024 sono una delle più insolite e storicamente significative. Procedura elettorale, Stati in bilico, scadenze: blue News spiega cosa c'è da sapere.

Chi è in corsa per la presidenza USA?

Kamala Harris si è candidata contro Donald Trump dopo che l'attuale presidente USA Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca in seguito a un duello televisivo catastrofico contro il secondo.

Il candidato repubblicano alla vicepresidenza è J. D. Vance. Harris si presenta alla campagna elettorale con Tim Walz come compagno di corsa.

Quando si svolgeranno le elezioni?

Le date più importanti delle elezioni statunitensi 2024 Martedì 5 novembre 2024: giorno delle elezioni negli Stati Uniti. I cittadini statunitensi votano per il Collegio elettorale. In alcuni Stati è possibile esprimere la propria preferenza prima. Oltre al presidente, vengono eletti anche i candidati al Congresso, sia per la Camera dei rappresentanti che per il Senato.

5 novembre 2024, sera: i primi Stati federali chiudono i seggi elettorali dalle 18.00 (ora locale). Inizia lo spoglio dei voti.

17 dicembre: il Collegio elettorale elegge il prossimo presidente degli Stati Uniti.

6 gennaio 2025: il Congresso degli Stati Uniti conta le schede del Collegio elettorale e annuncia ufficialmente il vincitore o la vincitrice e i rispettivi vice.

20 gennaio 2025: Inauguration Day (insediamento del nuovo presidente a Washington D.C.) Il vincitore governerà la Casa Bianca per i prossimi quattro anni a partire da questa data. Mostra di più

Quando si conosceranno i risultati delle elezioni USA 2024?

Non appena uno dei candidati supera i 269 Grandi elettori sarà chiaro chi ha vinto le elezioni. Ma i risultati esatti richiederanno più tempo. Il conteggio effettivo dei voti negli Stati Uniti richiede sempre molti giorni o settimane.

Negli Stati in cui la situazione è chiara, il vincitore viene spesso dichiarato rapidamente con l'aiuto di proiezioni, di solito subito dopo la chiusura dei seggi. Tuttavia, ciò non significa che tutti i voti siano già stati definitivamente conteggiati.

Nelle elezioni del 2020, il risultato è stato annunciato quattro giorni dopo il 3 novembre, dopo che la Pennsylvania aveva certificato i suoi risultati.

Questo Stato ha dato a Biden i 20 Grandi elettori decisivi per superare i 270 richiesti. Nel 2016, Hillary Clinton ha concesso la sconfitta a Trump la mattina dopo le elezioni.

I voti vengono contati in ogni Stato dopo la chiusura dei seggi, con orari di chiusura che variano a seconda dello Stato, di solito dalle 18:00 o 19:00 (ora locale), negli Stati della costa orientale alle 0:00 o 1:00 ora svizzera, negli Stati della costa occidentale tre ore dopo, cioè alle 3:00 o 4:00 del mattino.

A causa dei diversi fusi orari negli Stati Uniti, i voti sono già stati contati sulla costa orientale, mentre si sta ancora votando in Alaska e nelle Hawaii.

Quando chiudono i seggi elettorali? In ora svizzera: Alla 1h00: Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont, Virginia

1h30: Ohio, North Carolina, West Virginia

2h00: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Washington D.C.

2h30: Arkansas

3h00: Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming

4h00: Montana, Nevada, Utah

5h00: Idaho, California, Oregon, Washington

6h00: Hawaii

6h00: Hawaii

7h00: Alaska

Le prime indicazioni sull'andamento della serata si avranno poco dopo le 19.00 in Georgia e dopo le 19.30 in North Carolina, cioè rispettivamente dall'1.00 e dall'1.30 ora svizzera.

I sondaggi nei sette Stati in bilico («swing States») che decideranno la corsa presidenziale si chiuderanno tra le 19 e le 22 ora orientale, ovvero tra l'1h00 e le 4h00 ora svizzera.

Quando saranno disponibili i risultati degli Stati in bilico? In Georgia, lo spoglio inizia all'1h00 ora europea (CET).

Mezz'ora dopo si aggiungerà la Carolina del Nord (1h30).

Successivamente, i voti della Pennsylvania sono attesi dalle 2h00 del mattino.

Michigan, Arizona, Louisiana e Wisconsin saranno scrutinati a partire dalle 3h00 del mattino.

In Nevada, le proiezioni inizieranno alle 4h00 del mattino. Mostra di più

Tuttavia, se i risultati delle elezioni sono così vicine come le attuali previsioni suggeriscono, ci vorrà più tempo nei contestati «swing States».

In alcuni Stati, il risultato finale potrebbe essere noto solo dopo giorni. Se il margine è inferiore allo 0,5% in uno Stato, può essere richiesto un riconteggio. In caso di contestazioni legali dell'elezione, il processo potrebbe subire ulteriori ritardi.

Le varie combinazioni

Se Harris dovesse ottenere buoni risultati in questi Stati, potrebbe indicare che il risultato non dipende esclusivamente dagli Stati a conteggio lento di Michigan, Pennsylvania e Wisconsin.

Al contrario, se Trump fosse in testa negli Stati meridionali, Harris avrebbe ancora una possibilità plausibile di vincere, ma il mondo dovrebbe aspettare più a lungo per il risultato finale.

Cosa è «l'onda blu»

Potrebbero essere necessari alcuni giorni o addirittura settimane per il conteggio completo dei voti postali. È anche possibile che in seguito si verifichi la cosiddetta «onda blu», poiché di solito tra chi vota per corrispondenza ci sono più elettori democratici che repubblicani.

Nelle elezioni del 2020, i risultati ravvicinati e l'elevato numero di voti per posta hanno fatto sì che i media dichiarassero un vincitore uniforme solo quattro giorni dopo le elezioni. La Georgia è stato l'ultimo Stato a pubblicare i risultati dieci giorni dopo le elezioni.

Perché gli «swing States» sono così importanti?

La strada per la Casa Bianca passa attraverso alcuni Stati cruciali che giocano un ruolo sproporzionato il giorno delle elezioni.

Questi Stati spesso oscillano di poco tra democratici e repubblicani.

Quali sono i sette Stati che hanno un ruolo di swing? Pennsylvania (19 Grandi elettori)

Arizona (11 Grandi elettori)

Georgia (16 Grandi elettori)

Wisconsin (10 Grandi elettori)

Nevada (6 Grandi elettori)

Michigan (15 Grandi elettori)

North Carolina (16 Grandi elettori) Mostra di più

La Pennsylvania, con i suoi 19 voti elettorali, è stato uno Stato chiave nelle ultime elezioni presidenziali e lo sarà anche nel 2024. Trump deve anche vincere Arizona, Georgia, Wisconsin e Nevada, che Biden ha vinto per poco nel 2020.

La Florida e l'Ohio, un tempo considerati Stati contesi, sono diventati roccaforti repubblicane sicure nelle ultime elezioni. Tuttavia, il panorama politico rimane dinamico.