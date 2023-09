Si lavora 24 ore su 24. USTRA

L'Ufficio federale delle strade deciderà e comunicherà venerdì la data della riapertura della galleria autostradale del San Gottardo, chiusa da domenica pomeriggio a causa di una soletta intermedia danneggiata.

«Nella giornata di domani gli esperti saranno in grado di stabilire quando sarà possibile riaprire la galleria alla circolazione. L'USTRA fornirà aggiornamenti al riguardo con la massima tempestività», indica una nota odierna.

La sera stessa gli esperti si erano messi al lavoro per riparare il danno. Le operazioni proseguono senza sosta, 24 ore su 24.

Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la lastra danneggiata è stata rimossa ed è in corso l'installazione di una struttura sostitutiva in acciaio. Dopodiché, ricorda la RSI, sarà necessario ancora testare l'impiantistica di esercizio e di sicurezza, compresi i sistemi di illuminazione e ventilazione.

L'intenzione manifestata fin qui è quella di ripristinare la circolazione entro la fine della settimana.

Tunnel chiuso di notte fino a ottobre

Fino al 4 di ottobre, comunica l'USTRA, citata dalla RSI, il tunnel resterà chiuso durante la notte da lunedì a venerdì tra le 20.00 e le 5.00.

Questo a causa anche dei lavori di manutenzione di routine che vengono fatti ogni anno a marzo/aprile, giugno e settembre.

Swisstxt / Red / SDA