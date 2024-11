Instagram / @alenaseredova

Alena Seredova, dopo un significativo dimagrimento, si trova costretta a rinnovare il suo guardaroba. La modella condivide la sua esperienza sui social, rispondendo alle critiche e mostrando il suo nuovo look.

Redazione blue News ai-scrape

Alena Seredova ha recentemente condiviso sui social media la sua esperienza di dimagrimento, rispondendo alle critiche ricevute in passato per il suo peso, come riporta il sito Gossip.it.

Dopo aver pubblicato una foto in costume era stata oggetto di body shaming. La donna aveva però reagito con determinazione.

«Siamo sinceri, qualche chiletto in più c’è, però mio marito dice che non sono niente male. E io sono felice. Ho deciso che me ne frego, non del tutto, ma ci sto provando a fregarmene abbastanza», aveva dichiarato nelle sue stories su Instagram tra giugno e luglio.

Ora, a distanza di pochi mesi, Alena ha perso molti chili e si trova a dover rifare il guardaroba.

«Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora mi va tutto grande», ha confessato sui social media rispondendo alle domande dei fan. La modella ha spiegato che, avendo dato via tutti i vestiti che le stavano piccoli, è ora costretta a fare shopping, un'attività che non è tra le sue preferite.

«Non faccio propaganda girando per la città in mutande»

La 46enne ha ricevuto molti complimenti per la sua nuova forma fisica. «Per una volta devo dire che ti do ragione. Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma», ha risposto a chi le faceva notare il suo cambiamento.

Tuttavia ha anche sottolineato che non intende fare propaganda del suo dimagrimento: «Non è che non lo voglio far vedere. Non lo nascondo, ma non faccio neppure una propaganda girando per la città in mutande».

Nonostante le critiche, Alena continua a rispondere con il suo solito charme. Alcuni l'hanno accusata di usare trucchi per apparire più magra nelle foto, ma lei ha ribattuto: «Ecco rosichi allora… Perché per una volta che ho perso tanti chili devi… Io filtri non ne ho mai usati e ho pubblicato foto anche quando non ero in forma… Perciò non offendere!».

Anche se non ha rivelato quale dieta abbia seguito, Alena è chiaramente soddisfatta del suo percorso.

