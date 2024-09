Antonella Clerici

Dopo un'estate difficile, la conduttrice si prepara a tornare in tv. Tra riflessioni sull'età che avanza e l'importanza della famiglia, si racconta a cuore aperto.

Covermedia

Antonella Clerici, pronta a rientrare con «È sempre mezzogiorno» e i programmi «The Voice Kids» e «The Voice Senior», non si sente immune al passare del tempo.

In un'intervista a La Repubblica, la popolare conduttrice riflette sul suo percorso e sulla salute. «L'orizzonte si restringe, tra 20 anni avrò 80 anni e voglio mantenermi in salute», spiega, confessando di prestare molta attenzione alla sua alimentazione e di praticare sport per stare bene. «La menopausa è stata una iattura, ma bisogna stare bene col proprio corpo e non rincorrere modelli inarrivabili».

Antonella non si limita a prendersi cura di sé, ma trasmette i suoi valori anche alla figlia Maelle, quindicenne. «Le insegno che non bisogna essere perfetti e di fare ciò che la rende felice», dice. «Sono rompiscatole con la scuola e le raccomando di fare sport. Mi preoccupo quando mangia male perché poi non sta bene, ma la sua forza è avere una mamma imperfetta».

Momenti difficili anche sul lavoro

Anche sul lavoro, la Clerici ha affrontato momenti difficili, sentendosi a volte sottovalutata, nonostante la sua lunga carriera in Rai. «Nel 2026 festeggio 40 anni di carriera. Spesso sono stata estromessa dalle mie trasmissioni, soprattutto quando sono rimasta incinta, e ho faticato a rientrare», racconta.

«I vertici dovrebbero far sentire importanti le loro teste di serie, ma si dimenticano. A noi artisti, con le nostre fragilità, basterebbero piccole cose, come una telefonata o un saluto».

Il rapporto con il tempo che passa non riguarda solo la sua carriera. Antonella non si sente eterna, ma affronta con serenità il cambiamento fisico. «Ok ai ritocchini, ma senza esagerare», ammette riflettendo poi sulla sua relazione con Vittorio Garrone.

«Con lui ho capito che potevo fidarmi, è complice e non soffre la mia popolarità. È un uomo forte e realizzato, un vero supporto. Il nostro è un rapporto paritetico».

