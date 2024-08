Antonella Clerici.

La conduttrice vorrebbe essere seppellita nel suo bosco senza bara: «Anche al mio funerale vorrei dire la mia».

Vuole essere seppellita nel suo bosco. «Odio l'idea della bara chiusa», ha specificato.

Antonella ha poi ricordato la cara mamma Franca, morta all'età di soli 55 anni a causa di un mieloma maligno metastatico.

Antonella Clerici esorcizza il pensiero della morte, parlando in un'intervista rilasciata a 7 de Il Corriere della Sera del suo funerale.

«Ho sempre chiesto: mettetemi nel mio bosco, non davanti alla casa. In quel bosco si dice che si incontravano una coppia di amanti, due pastori. Si trovavano vicino al ruscello», ha rivelato la conduttrice.

«Ho detto a Vittorio (Garrone, il compagno) che vorrei costruire lì un tempietto scintoista. Poi, odio l'idea della bara chiusa. Se mi bruciano non vorrei usassero la fiamma ossidrica: preferirei la pira al posto del forno crematorio. Per il mio funerale, insomma, mi piacerebbe dire la mia», ha aggiunto.

Antonella Clerici ricorda la mamma

Antonella ha poi ricordato la cara mamma Franca, morta all'età di soli 55 anni a causa di un mieloma maligno metastatico.

«Mia madre mi ha sempre raccomandato: al mio venite belle e non sciatte. Noi a casa non potevamo stare con le ciabatte, lei ci voleva sempre in ordine. Quando mancò dissi a Cristina (la sorella): laviamoci i capelli e facciamoci belle. Lei vorrebbe così. Sono passati 30 anni, da quel giorno. Vorrei avere dei vocali suoi conservati, ma ai tempi non esistevano. Ho solo sue foto vecchiotte».

«Pagherei per risentire la sua voce – ha aggiunto con un po' di malinconia – Mia sorella per anni invece ne ha sentito il profumo. Però la sento nelle cose che faccio, in quello che sono diventata. In molte occasioni mi viene da dire: chiamo mamma e glielo racconto. Vorrei tanto riportarla in vita, sarebbe stata una nonna straordinaria e si sarebbe beata del mio successo. Lo ha visto solo un po' agli inizi...».

