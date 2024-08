Barbara D'urso

Gli abiti saranno disponibili per l'acquisto il 20 e il 21 settembre a Milano e online sul sito dell'associazione Arimo: «Sarà tutto controllabile fino all'ultimo euro».

Barbara D'Urso ha deciso di vendere gli abiti indossati nei suoi programmi a Mediaset per una causa benefica: «Così aiuto i ragazzi fragili».

La conduttrice ha spiegato che il suo contratto con Mediaset si è concluso il 31 dicembre, ma il rapporto si è chiuso in modo tumultuoso.

All'inizio di gennaio, l'azienda ha svuotato i suoi camerini, e Barbara ha scelto di non rimanere legata al passato, trasformando quegli abiti in un'occasione per fare del bene.

«Voglio usare gli abiti per aiutare qualcuno»

In un video su TikTok, ha raccontato: «Come sapete, poco più di un anno fa si è interrotto in maniera un po' brusca il mio rapporto con Mediaset che durava da tantissimi anni. Un'azienda che mi ha dato tanto, un'azienda alla quale ho dato veramente tutto il mio cuore».

Ha poi aggiunto: «Il mio contratto andava avanti fino al 31 dicembre, quindi ho voluto e dovuto rispettarlo. All'inizio di gennaio, l'azienda ha svuotato i camerini con tutte le mie cose, anche personali, e un enorme tir ha portato via tutto, compresi i miei vestiti».

Barbara ha deciso di destinare la maggior parte di questi abiti a un progetto di beneficenza, vendendoli per raccogliere fondi per aiutare giovani in difficoltà. «Ho pensato di usare la maggior parte di questi abiti per aiutare qualcuno. Sono abiti che ho indossato al Grande Fratello, alla Fattoria, a Un due tre stalla, a Reality Circus, a Domenica live, a Pomeriggio 5 durante quel periodo terribile del Covid».

Gli abiti saranno disponibili per l'acquisto il 20 e il 21 settembre a Milano e online sul sito dell'associazione Arimo. Barbara ha garantito che la gestione dei fondi sarà trasparente: «Sarà tutto controllabile fino all'ultimo euro».

Covermedia