Ben Affleck volta pagina: ecco chi è la nuova fiamma

Kick Kennedy

L'attore, fresco di separazione da Jennifer Lopez, è stato beccato con la figlia 36enne di Robert F. Kennedy Jr., Kick.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck la scorsa settimana.

Affleck è stato visto insieme alla figlia 36enne di Robert F. Kennedy Jr., Kick.

'Kick' Kennedy è un'attrice che ha recitato in «Curb Your Enthusiasm» e «Newsroom». Ha avuto un ruolo anche in «Gossip Girl». Mostra di più

Ben Affleck dimentica Jennifer Lopez con una Kennedy.

Come riporta Page Six, l'attore starebbe trascorrendo del tempo con la figlia 36enne di Robert F. Kennedy Jr., Kick. I due sono stati beccati al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel e in altre location. La natura della loro relazione non è ancora chiara, e i loro rispettivi portavoce si sono rifiutati di commentare le voci di gossip.

Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Affleck la scorsa settimana dopo mesi di rumors sulla loro crisi matrimoniale. La star ha indicato come data della separazione il 26 aprile, citando differenze inconciliabili come motivo del breakup.

Chi è 'Kick' Kennedy

Kathleen Alexandra 'Kick' Kennedy, figlia di Robert F Kennedy Jr., è nata il 13 aprile 1988. Ha ereditato il nome della prozia, sorella del presidente americano John F Kennedy, assassinato a Dallas nel 1963. Kathleen invece è morta a soli 28 anni in un incidente aereo.

Kick ha scelto di non intraprendere la carriera politica, preferendo la recitazione. Ha preso parte a serie come «Curb Your Enthusiasm» e «Newsroom». Ha avuto un ruolo anche in «Gossip Girl».

Kick ha frequentato in passato il banchiere multimilionario Matthew Mellon, morto in maniera improvvisa per un presunto abuso di sostanze.

Covermedia