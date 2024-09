Brad Pitt

Il Festival Internazionale del Cinema di Venezia si tinge di glamour: Brad Pitt e Ines de Ramon fanno il loro primo ingresso ufficiale come coppia, lasciando tutti senza fiato.

Covermedia

Brad Pitt e Ines de Ramon hanno sorpreso il mondo intero con il loro debutto sul red carpet al Festival Internazionale del Cinema di Venezia, segnando un momento memorabile nella serata di domenica.

La coppia ha catturato l'attenzione di tutti presentandosi insieme alla prima del nuovo film di Brad, «Wolfs», in una delle cornici più prestigiose del cinema mondiale.

Brad, 60 anni, ha scelto un elegante smoking di Louis Vuitton, mentre Ines ha incantato con un abito bianco ispirato alla Grecia antica, completato da gioielli dorati.

I due hanno passeggiato mano nella mano, avvolti in un abbraccio affettuoso mentre posavano per i fotografi. Durante la loro sfilata sul red carpet, Brad e Ines, 31 anni, hanno scattato foto insieme al co-protagonista di «Wolfs», George Clooney, e alla moglie Amal, oltre che ai colleghi Amy Ryan e Austin Abrams.

Tutti e due sono già stati sposati

La relazione tra Brad e Ines ha iniziato a far parlare di sé alla fine del 2022, ma i due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.

La loro apparizione a Venezia arriva pochi giorni dopo che Angelina Jolie, ex moglie di Brad, ha presentato il suo nuovo film «Maria» nello stesso festival.

Brad è ancora impegnato in una battaglia legale per finalizzare il divorzio da Angelina, con cui si era sposato nel 2014. Sebbene siano stati dichiarati ufficialmente single nel 2019, il processo di divorzio non è ancora concluso.

Ines, dirigente di una compagnia di gioielli, è stata sposata con l'attore Paul Wesley dal 2019 al 2022.

«Wolfs» avrà una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 20 settembre, con un debutto su Apple TV+ previsto per il 27 settembre.

Covermedia