Britney Spears

La cantante torna a parlare dei suoi problemi mentali, a suo avviso derivanti dagli anni in cui è stata sottoposta alla tutela legale.

Britney Spears imputa i suoi danni nervosi ai suoi traumi passati. In un lungo post su Instagram, subito dopo rimosso, la cantante ha dichiarato che «ci sono molte persone che non immaginano» gli effetti psico-fisici dei 13 anni di tutela legale, terminata nel 2021.

«Non sono qui per fare la parte della vittima. Sono qui per esprimere che – nonostante abbia scritto un libro sulle mie esperienze passate -, continuo a vivere il trauma e probabilmente sarà sempre così».

«Tutto quello che posso fare è dare il meglio di me stessa e sapere che non c'è nulla di male a stare giù alcuni giorni o non sentirsi bene... ma sembra che il mondo non voglia concedermi questa possibilità».

Britney ha poi ammesso le difficoltà nel perdonare i genitori, Lynne Spears e Jamie Spears: «Devo fare la persona adulta e perdonare i miei genitori... ma è estremamente difficile», ha affermato. «Farò del mio meglio per lasciare andare e non permettere agli altri di farmi affossare dalla rabbia».

Danni permanenti ai nervi

Britney aveva raccontato di avere dei danni permanenti ai nervi, che le causano problemi al lato destro del corpo, nel 2022. Ad averle provocato il problema di salute sono state le tante ore trascorse contro la sua volontà in una clinica.

Nonostante non esista una cura, la star crede che la danza aiuti ad alleviare i dolori. «È strano, ma non sento i miei danni nervosi quando ballo, forse è il mio lato infantile che riesce a lasciarsi andare».

