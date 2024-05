Britney Spears semi nuda e scalza in strada: «Incastrata da mia madre»

Britney Spears

La popstar ancora al centro dell’attenzione: è stata paparazzata senza scarpe, in topless, con pantaloncini e una coperta sulle spalle, apparentemente in stato confusionale.

Britney Spears è stata beccata dai paparazzi di TMZ fuori da un hotel di lusso a Los Angeles seminuda e scalza in strada, mentre veniva scortata da alcuni paramedici.

Secondo le indiscrezioni la cantante avrebbe avuto una lite furiosa con il nuovo fidanzato, Paul Soliz, e avrebbe avuto successivamente un crollo nervoso.

Brit ha però smentito tutto sui social network: «Giusto per far sapere…la notizia è falsa!!! Ieri sera mi sono storta la caviglia e i paramedici si sono presentati illegalmente alla mia porta. Non sono mai entrati nella mia stanza, ma mi sono sentita molestata».

A detta della Spears nella faccenda sarebbe coinvolta la madre che, a quanto pare, avrebbe contribuito a diffondere la notizia dell’esaurimento nervoso della figlia: «So che mia madre è coinvolta! Non le parlo da sei mesi e ha chiamato subito dopo l’accaduto, prima che la notizia si diffondesse! Vorrei avere i nonni, sinceramente non la sopporto!».

La 42enne ha poi mostrato i segni della caviglia infortunata: «È successo durante un salto in soggiorno».

Intanto un giudice della contea di Los Angeles ha ufficializzato il divorzio tra Britney Spears e Sam Asghari. Pochi dettagli sono stati resi pubblici, ma né Spears né Asghari riceveranno in futuro il sostegno coniugale.

La coppia è scoppiata dopo sette anni d’amore.

