Christa Rigozzi: «Sono così pignola che voglio pulire da sola»

In un'intervista, Christa Rigozzi ripercorre l'inizio della sua carriera. E dà uno sguardo privato alla divisione dei compiti domestici e parla della sfida di crescere le sue figlie.

Il vivace temperamento ticinese di Christa Rigozzi incontra il cervello e la frenesia svizzera. La superprofessionista, il coltellino svizzero tra le ex miss, funzionale, estremamente affidabile e indistruttibile.

Dalla sua elezione a Ginevra nel 2006, l'ex Miss Svizzera ha avuto una carriera fulminante. La 41enne ne parla in un'intervista estiva alla rivista «Glückspost».

Christa ricorda i suoi inizi 18 anni fa, molto tempo fa: «Incredibile, vero? Da allora ho imparato così tanto, ho fatto così tante esperienze, ho incontrato così tante persone - e tutti i viaggi! Questi anni sono stati arricchenti. Ma è stato anche un lungo viaggio».

«Sono diventata una donna, indipendente, sicura di sé e forte - aggiunge -perché viaggiavo spesso da sola e in tutto il mondo. Ho potuto imparare le lingue, fare nuove amicizie e acquisire esperienza. Rifarei tutto come l'ho fatto».

Il suo sostegno più importante? Suo marito Giovanni «Gio» Marchese. Rigozzi afferma che oggi non sarebbe a questo punto della sua carriera senza il suo sostegno, che continua tuttora.

«Grazie a lui sono riuscita a fare il mio lavoro fin dall'inizio. Come giovane coppia, non abbiamo pensato alla gelosia. E ora che abbiamo una famiglia, lui mi permette di andare a lavorare in pace come madre».

Lui l'ha sempre spronata ed è molto onesto con lei.

«Sono così pignola che voglio pulire da sola»

A casa di Christa e del suo Gio tutto è organizzato. C'è una chiara divisione dei compiti. Il marito si occupa delle bevande e dello smaltimento dei rifiuti e fa i lavori pesanti.

L'ex Miss Svizzera spiega: «Io mi occupo di lavare e pulire. Sono così pignola che voglio fare le pulizie da sola». Si occupa anche della spesa della famiglia.

«Gli altri bambini sono una sfida»

La sfida più grande nel crescere le gemelle Alissa e Zoe (7 anni) è rappresentata dagli altri bambini. Gio e Christa educano le loro bambine a casa, ma quando escono a giocare con i coetani, vedono cose diverse: «È questo il problema».

La coppia sottolinea il rispetto, la gratitudine e l'equità nella loro educazione, ma quando le bimbe osservano comportamenti diversi fuori casa, diventa difficile. «E all'improvviso, un anno di dialogo costante è quasi scomparso. Credo sia la vita di ogni genitore», spiega Rigozzi.