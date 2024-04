Harry avrebbe declinato l'invito a un matrimonio per evitare di incontrare il fratello, il principe William. Imago/i Images

Il principe Harry e sua moglie, la Duchessa Meghan, sono stati invitati al matrimonio di Hugh Grosvenor, Duca di Westminster. Tuttavia, Harry avrebbe declinato l'invito.

paf Franziska Pahle

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry si recherà nel Regno Unito a maggio.

A giugno, avrebbe avuto un'altra occasione per visitare la famiglia reale.

Harry è stato invitato a un matrimonio, ma ha disdetto. Mostra di più

Il principe Harry sarà in visita nel Regno Unito il mese prossimo. Il motivo: l'8 maggio, nella Cattedrale di St Paul a Londra, si terrà una funzione religiosa per celebrare il decimo anniversario degli «Invictus Games». Questi sono stati lanciati da Harry nel 2014.

Appena un mese dopo, il principe avrebbe avuto l'opportunità di recarsi nuovamente in Inghilterra. A giugno, infatti, Hugh Grosvenor, Duca di Westminster, sposerà la sua fidanzata Olivia Henson.

È un amico intimo di Harry, ma anche del principe William. E padrino del figlio dell'erede al trono, il principe George.

Naturalmente William sarà presente. E questo sarebbe il motivo per cui Harry ha rifiutato l'invito e ha disdetto per telefono. Voleva evitare un incontro imbarazzante, secondo il Mirror.

Una riunione di famiglia sarebbe «troppo imbarazzante»

L'esperto di reali Tom Quinn sottolinea che «Harry ha rifiutato con la motivazione che sarebbe stato semplicemente ‹troppo imbarazzante›».

E aggiunge: «Ci sono altre ragioni: Harry sa che non può partecipare senza Meghan, e Meghan ha chiarito che non ci sarà».

Mentre Harry si prepara a tornare in patria - terrà un discorso - suo padre, re Carlo, e sua cognata, la principessa Catherine, sono in cura per il cancro.