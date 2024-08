Costantino Vitagliano

In un video su Instagram l'ex tronista ha rassicurato i follower e ha smentito le fake news sulla sua morte, invitando a segnalare le pagine che diffondono false informazioni.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Costantino Vitagliano ha condiviso aggiornamenti importanti riguardo alla sua salute attraverso un video su Instagram.

L'ex tronista di «Uomini e Donne», dopo aver rivelato di essere affetto da una rara patologia autoimmune, che ha messo in pericolo la sua vita, ha spiegato come i medici abbiano finalmente individuato una terapia efficace.

«Oggi è giornata di iniezione», ha detto ai suoi follower, commentando però anche le fake news riguardanti la sua morte, notizia falsa che ha nuovamente iniziato a circolare sui social. Mostra di più

Costantino Vitagliano, ex tronista di «Uomini e Donne», ha condiviso aggiornamenti importanti riguardo alla sua salute attraverso un video su Instagram.

Dopo aver rivelato lo scorso inverno di essere affetto da una rara patologia autoimmune, che ha messo in pericolo la sua vita, ha spiegato come i medici abbiano finalmente individuato una terapia efficace.

«Oggi è giornata di iniezione», ha detto ai suoi follower, commentando però anche le fake news riguardanti la sua morte, notizia falsa che ha nuovamente iniziato a circolare sui social. «Io cosa devo fare? Non ci posso far niente, ho parlato anche con il mio avvocato. Segnalatele voi tutte queste pagine, perché siete veramente tanti che oltre a preoccuparvi mi scrivete che è tornata sui social la notizia che sarei defunto», ha dichiarato, invitando i suoi fan a segnalare tali contenuti prima di aggiungere suo solito spirito ironico, un laconico: «Ci rido sopra», cercando di rassicurare chi si preoccupa per lui.

La malattia che affligge Vitagliano, nota come vasculite, è una condizione infiammatoria che ha colpito l'aorta, costringendolo a sottoporsi all'impianto di uno stent per proteggere il suo cuore.

Nonostante le difficoltà, Vitagliano continua a lottare e a guardare avanti con determinazione. «Vado avanti con la cura, andiamo avanti. Siamo a Milano Marittima, poco sole. Comunque le belle persone esistono, ma esistono anche gli str***i e le str***e. Purtroppo esistono».

Covermedia