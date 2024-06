Chiara Ferragni

L'influencer ha scelto come legale Daniela Missaglia, mentre il rapper ha optato per Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci.

Covermedia

A poco più di cinque anni dalle loro nozze da favola a Noto, la storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni giunge al capolinea definitivo.

Nella gestione di questo delicato passaggio, Fedez ha deciso di affidarsi agli stessi legali che hanno rappresentato Ilary Blasi nel suo divorzio da Francesco Totti, vale a dire Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci.

Dall'altra parte, Chiara Ferragni ha scelto come suo legale Daniela Missaglia.

Il settimanale «Novella 2000» riporta che si procederà verso una separazione consensuale, cercando di preservare il benessere dei due figli della coppia, Leone e Vittoria, e di evitare scontri diretti in tribunale.

Questa scelta riflette il desiderio di entrambi di gestire la situazione nel modo più armonioso possibile, tenendo al centro l'interesse dei bambini.

Avvocati di alto profilo

Daniela Missaglia, avvocato della Ferragni, ha recentemente preso posizione contro le speculazioni mediatiche, smentendo voci infondate relative alla separazione e chiedendo il rispetto della privacy della sua cliente, soprattutto per quanto riguarda le questioni personali e delicate come il divorzio.

Nonostante le nozze da sogno e una vita condivisa sotto i riflettori, che hanno incluso reality show e copertine di riviste, i Ferragnez si trovano ora ai titoli di coda di questa parte della loro storia.

La separazione consensuale sembra essere la via scelta per chiudere questo capitolo nel modo meno doloroso possibile, e il coinvolgimento degli avvocati di alto profilo suggerisce che entrambe le parti sono determinate a trovare la migliore soluzione possibile per tutti.

Nuovi capitoli

Nel frattempo, Chiara Ferragni e Fedez stanno già esplorando nuovi capitoli della loro vita. Leii è stata vista a Forte dei Marmi, dove sembra cercare un rifugio tranquillo lontano dall'attenzione mediatica, segnalando un cambiamento nel suo solito stile di vita, caratterizzato fino ad ora da un'intensa attività pubblica.

Dall'altra parte, Fedez appare rinvigorito da una nuova fase più estroversa e spensierata. È stato visto in compagnia di amici e modelle e sembra aver intrapreso una nuova relazione con Garance Authié, con la quale si mostra in pubblico, dando adito a gossip e speculazioni romantiche.

