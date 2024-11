Ed Sheeran

Il cantante ha speso 8,25 milioni di sterline per rilevare un lussuoso palazzo per uffici nel cuore di Soho.

Covermedia

Ed Sheeran continua a espandere il suo patrimonio immobiliare. Il cantante ha speso 8,25 milioni di sterline per rilevare un lussuoso palazzo per uffici nel cuore di Soho, a Londra.

Secondo «The Sun», si tratterebbe di un immobile completamente ristrutturato in grado di ospitare fino a 50 postazioni lavorative. La proprietà presenta «un design raffinato con una grande luce naturale in un open space con angolo cottura attrezzato, un bancone per la colazione, cabine telefoniche in vetro su misura e sale riunioni, il tutto rifinito con grande gusto».

Sheeran aggiunge il palazzo a un portafoglio immobiliare in continua espansione. Ed possiede a Londra almeno 27 proprietà, tra cui una grande casa a Notting Hill e altri immobili in zone ricercate come Holland Park e Covent Garden.

Gli investimenti di Sheeran sono detenuti da società private e non includono la grande tenuta nel Suffolk dove vive con la moglie Cherry e le loro due figlie. Conosciuta come «Sheeranville» dalle persone del posto, la tenuta comprende, oltre alla casa principale, una fattoria del XVI secolo, un pub, uno studio di registrazione, una cappella, un campo da football, una cucina all'aperto e uno stagno.

Oltre ad aver investito nel Regno Unito, Sheeran ha acquistato anche una grande villa in Italia, comprensiva di un vigneto.

Covermedia