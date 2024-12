Il principe Harry.

Il principe Harry ha smontato le voci sulla presunta crisi coniugale con la moglie Meghan Markle durante l'evento DealBook Summit, organizzato dal New York Times.

Covermedia

Il principe Harry rompe il silenzio dopo le insistenti voci di una presunta crisi matrimoniale con la moglie Meghan Markle.

Il duca di Sussex ne ha parlato durante l'evento 2024 DealBook Summit del New York Times. Sul palco, il fondatore di DealBook, Andrew Ross Sorking, ha chiesto a Harry come riuscisse a vivere sotto lo scrutinio perenne dei media.

«Ci sono articoli a destra e manca, che dicono: "Perché organizzi eventi indipendenti? Perché non partecipi insieme a lei?"», ha chiesto Andrew.

«È normale per te? Non appena viene fuori un articolo, e lei è in California e tu sei a New York, iniziano a dire: "Beh, cosa sta succedendo con questi due?". È una buona cosa per te, in un certo senso, che ci sia così tanto interesse nei tuoi confronti?».

Harry ha così risposto: «Assolutamente no, non è una buona cosa. Apparentemente abbiamo comprato casa 10 o 12 volte. Abbiamo divorziato 10 o 12 volte. Cosa c'è da dire?».

«L'unica cosa da fare è ignorarle»

«È dura stare dietro a queste voci - aggiunge il principe -, ma l'unica cosa da fare è ignorarle. Le persone per cui provo più pena sono i troll. Le loro speranze vengono costruite e poi non succede nulla di ciò che scrivono. Quindi mi dispiace per loro. Veramente».

Harry ha poi parlato della sua vita negli Stati Uniti, dove vive da 4 anni. «Mi piace molto vivere qui e sono contento di poter crescere i miei figli qui», ha detto il principe, ammettendo come ci siano attività che può svolgere in America e che «indubbiamente non si potrebbero fare nel Regno Unito».

