Il principe Harry e la duchessa Meghan. KEYSTONE

Il matrimonio con l'ex attrice ha portato il secondogenito di re Carlo a rinunciare alla sua passione per la caccia, vendendo i suoi preziosi fucili per preservare l'armonia con la moglie.

Sara Matasci ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Prima di lasciare il Regno Unito, il principe Harry ha deciso di abbandonare la caccia, una passione che coltivava da anni, per evitare tensioni nel suo matrimonio con Meghan.

Lo ha fatto vendendo la sua collezione di fucili, stimata in oltre 60'000 euro, segnando un distacco definitivo da questo hobby.

Le armi da fuoco sono state acquistate da un acquirente anonimo che, secondo il Sun, «le ha comprate perché le voleva, non perché appartenessero a Harry, ma è stato piuttosto contento quando l'ha scoperto». Mostra di più

Prima di lasciare il Regno Unito, il principe Harry ha deciso di abbandonare la caccia, una passione che coltivava da anni. La scelta è stata fatta per evitare tensioni nel suo matrimonio con Meghan Markle.

In passato, il secondogenito di re Carlo III era stato fotografato con un bufalo d'acqua che aveva cacciato nel 2005, ma quando ha scelto di trasferirsi prima in Canada e poi a Los Angeles con la sua famiglia ha venduto la sua collezione di fucili, stimata in oltre 60'000 euro, segnando un distacco definitivo da questo hobby.

Un cambiamento di vita che, come riporta il sito «Leggo.it», ha segnato un nuovo capitolo per i duchi di Sussex, lontano dalle tradizioni reali che spesso includono la caccia.

Acquistate da un acquirente anonimo

Le armi da fuoco furono acquistate da un acquirente anonimo, un conoscente del quale ha riferito al Sun: «Le ha comprate perché le voleva, non perché appartenessero a Harry, ma è stato piuttosto contento quando l'ha scoperto».

Si tratta di esemplari bellissimi, realizzati a mano e che erano stati regalati al principe Harry, e il nuovo proprietario ne è molto soddisfatto: «Ma non è il tipo di persona che vuole vantarsi del legame di questi oggetti con i reali».

Una nuova direzione nella vita personale e pubblica di Harry

Un'amica della coppia reale, Jane Goodall, aveva previsto che il fratello dell'erede al trono britannico, il principe William, avrebbe fatto questa scelta.

In un'intervista con Radio Times, nell'aprile del 2020, aveva espresso la sua convinzione che il 39enne avrebbe abbandonato la caccia sotto l'influenza di Meghan.

Goodall, che aveva fatto visita alla coppia nella sua ex residenza a Frogmore Cottage, ha sottolineato come entrambi i fratelli siano sostenitori della conservazione della natura, sebbene abbiano praticato la caccia in passato.

Questo cambiamento riflette non solo l'influenza della moglie su Harry, ma anche un impegno più ampio verso la protezione dell'ambiente, un tema caro alla coppia. La decisione del reale di vendere i suoi fucili rappresenta un passo significativo verso una nuova direzione nella sua vita personale e pubblica.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.