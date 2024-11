Il principe William potrebbe disertare il pranzo di Natale: ecco perché

Il principe William salterà il pranzo di Natale con la famiglia allargata? Keystone

Dopo un possibile riavvicinamento con Harry, il principe William sembra avere un nuovo dissidio familiare. La tensione con Tom Parker-Bowles potrebbe portarlo a non presenziare al tradizionale pranzo natalizio.

Il principe William sembra aver trovato un nuovo motivo di tensione all'interno della famiglia reale.

Mentre i rapporti con il fratello Harry sembrano mostrare segni di miglioramento, il primogenito di re Carlo potrebbe evitare il pranzo di Natale se dovesse partecipare anche Tom Parker-Bowles, figlio della regina Camilla.

Le tensioni tra i due sembrano così forti che il principe del Galles sarebbe disposto a infrangere le tradizioni pur di non incontrarlo.

William ritiene lo stile di vita di Tom discutibile

Secondo quanto riportato dal «Daily Beast», una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato che «è meglio non menzionare Tom in presenza di William».

Il principe considera lo stile di vita di Tom discutibile e preferirebbe non avere contatti con lui. Questo rende improbabile che i due condividano il tavolo durante il pranzo natalizio, come invece accaduto l'anno scorso.

Le tradizioni natalizie sono importanti sia a Buckingham Palace che per la famiglia Parker-Bowles. Tom ha raccontato in un libro che sua madre Camilla era solita preparare personalmente il tacchino ripieno, svegliandosi presto insieme alla sorella per cucinare.

Verso una pace famigliare?

Tuttavia quest'anno potrebbe esserci un cambiamento nei partecipanti al pranzo ufficiale. Non è chiaro se sarà Tom a rinunciare al pranzo o se sarà William con la sua famiglia a non partecipare.

La riconciliazione con Harry potrebbe rappresentare un vero colpo di scena. Recentemente William ha menzionato pubblicamente il fratello, un gesto che molti interpretano come un segnale di riavvicinamento.

Questo potrebbe portare a una pace familiare, un vero miracolo di Natale che molti sperano di vedere.

