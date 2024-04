Meghan ed Harry Keystone/

Il principe Harry e sua moglie, la duchessa Meghan, stanno lavorando a due nuove produzioni Netflix. Una serie ruota attorno alla cucina e al giardinaggio, tra le altre cose, mentre l'altra riguarda il polo.

La coppia ha annunciato due serie di documentari attraverso la loro casa di produzione «Archewell Productions»: una, che sarà curata da Meghan, sarà dedicata a temi di lifestyle come la cucina, il giardinaggio, l'intrattenimento e le amicizie, mentre l'altra darà uno sguardo al mondo del polo professionale, di cui Harry è appassionato. Non sono ancora noti i titoli e le date di trasmissione.

Nel 2020, il secondogenito di re Carlo III e l'ex attrice hanno annunciato un accordo con Netflix per film, serie e offerte per bambini. Da allora sono state pubblicate tre serie: «Heart of Invictus» ruota attorno alla competizione sportiva lanciata da Harry per i soldati disabili di guerra, «Harry & Meghan» parla sull'uscita della coppia dalla cerchia ristretta della famiglia reale britannica e ha riscosso un enorme successo, mentre in «Live to Lead» sono stati analizzate le vite di leader ispiratori.

La coppia, lo ricordiamo, si è staccata dagli impegni reali diversi anni fa e ora vive negli Stati Uniti con i due figli, Archie e Lillibet. Il rapporto con i reali è considerato decisamente incrinato.

dpa