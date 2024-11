Heidi Klum (a destra) e il marito Tom Kaulitz (a sinistra) partecipano al loro party di Halloween a New York nei panni di E.T. (31 ottobre 2024) Immagine: Keystone/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

La «Regina di Halloween», così viene chiamata Heidi Klum negli Stati Uniti. Alla sua famosa festa a New York s'è già presentata nei panni di un verme o di un pavone. Quest'anno è stata straordinariamente extraterrestre.

Heidi Klum è stata all'altezza del suo soprannome di "Regina di Halloween" e ha indossato i panni dell'extraterrestre E.T. in occasione della sua famosa festa annuale a New York.

Insieme al marito Tom Kaulitz - che ha indossato lo stesso abito, ma senza alcuni accessori - la tedesca ha sfoggiato un polpastrello luminoso come il modello del classico film di Steven Spielberg del 1982.

Inoltre, una pelle rugosa e grigiastra ricopriva l'intero corpo sotto forma di costume: gli occhi e la bocca di Klum erano visibili attraverso le pieghe del collo.

Secondo il New York Times, i movimenti dell'enorme testa con i suoi grandi occhi blu e la bocca rosa erano controllati a distanza da un dipendente.

Klum e Kaulitz hanno trascorso molte ore al trucco per trasformarsi in alieni.

Il pannolino sotto il costume

E poiché il travestimento era così difficile da togliere, sotto il costume ha indossato un pannolino per adulti, secondo il Times: «Forse non lo dovrò usare, ma almeno in questo modo non devo farmi problemi», ha detto Klum.

Bill Kaulitz (a sinistra) e la figlia di Heidi Klum, Leni Olumi Klum (a destra), alla festa di Halloween a New York giovedì sera. Foto: Keystone/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

La top model, originaria della Renania, ogni anno fa scalpore in questo giorno tradizionale con i suoi costumi elaborati.

Questo è uno dei motivi per cui la Klum, che vive negli Stati Uniti, ha raggiunto uno status di culto ed è conosciuta come la "«Regina di Halloween"».

Dal 2000 organizza la sua famosa festa di Halloween il 31 ottobre. Ha annullato la sua leggendaria celebrazione spettrale solo nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di Covid-19.

