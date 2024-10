Ecco alcuni dei più stravaganti travestimenti di Halloween di Heidi Klum Dal 2000 è Heidi Klum ha organizzare il party più in di Halloween degli Stati Uniti. E ogni 31 ottobre la modella tedesca delizia i suoi fan con i più stravaganti e intricati travestimenti. Nel 2023 si è mascherata da pavone e... Immagine: KEYSTONE ... il marito Tom Kaulitz era camuffato da uovo di pavone. Immagine: Keystone/Invision/AP/Evan Agostini Nel 2022 si è presentata alla sua festa come verme, mentre il marito era un pescatore insaguinato. Immagine: KEYSTONE Nel 2019 la coppia si è mostrata da astronauta, ancora una volta insanguinato, e un alieno cyborg. Immagine: KEYSTONE Nel 2018 hanno interpretato la coppia della saga dei film d'animazione Shrek e Fiona. Immagine: KEYSTONE Nel 2017 la modella si è trasformata nel lupo mannaro del video musicale di Michael Jackson «Thriller». Immagine: KEYSTONE Nel 2016 si è fatta accompagnare da dei suoi «cloni». Immagine: KEYSTONE Nel 2015 si è travestita da Jessica Rabbit. Immagine: KEYSTONE Nel 2013 si è presentata da sé stessa... ma invecchiata. Immagine: KEYSTONE Nel 2012 il suo costume da Cleopatra sembrava molto semplice, ma in realtà aveva il viso tempestato di strass. Immagine: KEYSTONE Ecco alcuni dei più stravaganti travestimenti di Halloween di Heidi Klum Dal 2000 è Heidi Klum ha organizzare il party più in di Halloween degli Stati Uniti. E ogni 31 ottobre la modella tedesca delizia i suoi fan con i più stravaganti e intricati travestimenti. Nel 2023 si è mascherata da pavone e... Immagine: KEYSTONE ... il marito Tom Kaulitz era camuffato da uovo di pavone. Immagine: Keystone/Invision/AP/Evan Agostini Nel 2022 si è presentata alla sua festa come verme, mentre il marito era un pescatore insaguinato. Immagine: KEYSTONE Nel 2019 la coppia si è mostrata da astronauta, ancora una volta insanguinato, e un alieno cyborg. Immagine: KEYSTONE Nel 2018 hanno interpretato la coppia della saga dei film d'animazione Shrek e Fiona. Immagine: KEYSTONE Nel 2017 la modella si è trasformata nel lupo mannaro del video musicale di Michael Jackson «Thriller». Immagine: KEYSTONE Nel 2016 si è fatta accompagnare da dei suoi «cloni». Immagine: KEYSTONE Nel 2015 si è travestita da Jessica Rabbit. Immagine: KEYSTONE Nel 2013 si è presentata da sé stessa... ma invecchiata. Immagine: KEYSTONE Nel 2012 il suo costume da Cleopatra sembrava molto semplice, ma in realtà aveva il viso tempestato di strass. Immagine: KEYSTONE

«Heidiween», come Heidi Klum chiama la sua festa di Halloween, si terrà anche quest'anno il 31 ottobre. Su Instagram la modella e conduttrice tedesca ha dato ai suoi follower qualche indizio su come si trasformerà per l'occasione.

Hai fretta? blue News riassume per te Dal 2000 Heidi Klum organizza le sue leggendarie feste di Halloween.

I costumi elaborati e le apparizioni spettacolari della conduttrice di «Germany's Next Topmodel» hanno reso l'evento un appuntamento fisso nel calendario delle celebrità.

Ogni anno la «regina di Halloween» sorprende con abiti insoliti ed elaborati.

Quest'anno «Heidiween» si svolgerà nuovamente il 31 ottobre: la modella tedesca ha dato ai suoi fan un'anticipazione del suo costume su Instagram. Mostra di più

Il 31 ottobre sarà di nuovo «dolcetto o scherzetto». Halloween è ormai celebrato in tutto il mondo, ma la sua origine è in Irlanda. La ricorrenza è infatti arrivata negli Stati Uniti d'America con gli emigranti irlandesi.

In questo Paese una delle celebrazioni più popolari è l'«Heidiween» di Heidi Klum. La modella tedesca organizza un leggendario party per la notte delle streghe dal 2000, alla quale partecipano ogni anno numerose star.

Nel 2018 è stata addirittura nominata ufficialmente «Regina di Halloween» dalla Halloween Association. La conduttrice di «Germany's Next Topmodel» ha rivelato che inizia a pianificare il prossimo anno subito dopo la fine della festa dell'anno corrente. E com'è noto, la regina ama travestirsi.

Da Betty Boop a un verme

Ad esempio la modella si è già trasformata nel personaggio dei cartoni animati Betty Boop (2002), in Goldmarie (2003), in un vampiro con ali giganti (2005), nella dea Kali (2008), in una bambola anatomica (2011), in Cleopatra (2012) e in Jessica Rabbit (2015). Nel 2017 si è vestita da lupo mannaro e nel 2018 da principessa Fiona del film animato «Shrek».

Dal 2018 è stata vista in coppia con il marito Tom Kaulitz. Nel 2022 si è infilata nel costume probabilmente più elaborato e scomodo quando Klum si è presentata a sorpresa alla sua festa come verme.

Il suo team avrebbe impiegato circa dieci ore per trasformarla. Naturalmente era presente anche il partner, questa volta nei panni di un pescatore sporco di sangue.

Nel 2023 la conduttrice ha fatto di meglio e si è trasformata in un pavone. E il marito si è camuffato in un uovo di pavone, sottolineando ancora una volta il suo senso dell'umorismo.

Un assaggio di cosa sarà su Instagram

Anche quest'anno è arrivato il momento e i preparativi sono in pieno svolgimento. La 51enne ha già dato un primo assaggio su Instagram di quello che indosserà: forse un altro costume da coppia?

Come primo indizio ha condiviso un occhio finto dall'aspetto realistico con la didascalia: «Vedo un indizio di ciò che verrà il 31 ottobre... e voi?». Cosa sarà mai? Una cosa è chiara: sarà sicuramente spettacolare come sempre.

Al post seguono altri video. In uno mostra una sorta di carro armato modellato con delle punte. che assomiglia all'armatura del cattivo di Super Mario Bowser.

In un altro video si vede Klum in una prova d'abito per guadagnare massa per il suo vestito. Con un truccatore premio Oscar e un esperto di protesi, la modella fa sul serio.

Ma la regina di Halloween continua a mantenere un profilo basso. Non vediamo l'ora di vedere con quale costume ci sorprenderà quest'anno.