Giacomo Bettarini

Giacomo Bettarini, 24 anni, farà presto il suo debutto sul piccolo schermo.

Covermedia

Pierluigi Diaco ha scelto Giacomo Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, come opinionista fisso della nuova edizione di «Bellama'», in onda su Rai2 a partire da lunedì 9 settembre.

Bettarini junior andrà ad arricchire il gruppo della Generazione Z, uno degli elementi chiave del format, contrapposto a quello dei Boomer.

Nel corso dell'ultima puntata di «Aspettando Bellama'», il ragazzo ha detto di voler prendere le distanze dalle ingombranti carriere dei suoi genitori: «Partecipo al programma in primis per mettermi in gioco, in secondo anche per crearmi un nome, a mia immagine, che si allontana da tutto quello che è stata la carriera di mia madre, la carriera di mio padre. Di cercare l'indipendenza lavorativa».

«Mi rendo anche conto che siamo un Paese che, purtroppo, colpevolizza anche per la minima cosa. A lungo andare penso che tutta la valanga di critiche che mi possono arrivare non mi farà né caldo, né freddo. Purtroppo quando ti tieni dentro un ammasso di emozioni represse, queste, prima o poi, come tante piccole microparticelle rischiano di esplodere e diffondersi per chilometri e chilometri quadrati».

Giacomo Bettarini è nato nel 2000 dal matrimonio tra Simona Ventura e Stefano Bettarini, durato dal 1998 al 2008. Ha un fratello più grande, Niccolò. Giacomo, detto Jack, sogna di affermarsi come attore e negli ultimi anni ha lavorato molto a teatro.

Covermedia