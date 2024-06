Il principe William avvistato al «matrimonio dell'anno»... da solo

Il principe William al matrimonio di Olivia Henson e Hugh Grosvenor nella cattedrale della cittadina inglese di Chester. Il reale è il testimone della coppia. KEYSTONE

Il principe William è stato avvistato alla cerimonia di matrimonio di un amico, che è stata definita dai media del Regno Unito il «matrimonio dell'anno». L'erede al trono ha partecipato alla celebrazione da solo.

dpa / che SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William ha partecipato alla cerimonia di nozze di Hugh Grosvenor e Olivia Henson nella piccola città inglese di Chester.

L'erede al trono è un amico intimo dello sposo: ha partecipato come testimone di nozze ed è venuto senza la famiglia.

La principessa Kate è ancora in cura per il cancro.

Nemmeno il re Carlo si è presentato ed anche Harry e Meghan erano assenti.

Hugh Grosvenor è il duca di Westminster e uno dei britannici più ricchi con una patrimonio di 11,4 miliardi di franchi. Mostra di più

I video diffusi sui social media hanno mostrato il principe William mentre scendeva da un minibus Mercedes e attraversava di corsa l'ingresso laterale della cattedrale nella città di Chester, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Secondo l'agenzia di stampa britannica PA, ha partecipato alla cerimonia come testimone di nozze.

Lo sposo è il duca di Westminster, Hugh Grosvenor, uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna. Il 33enne e la sua famiglia si sono classificati al 14° posto tra i britannici più ricchi nella classifica del «Sunday Times», con un patrimonio di oltre dieci miliardi di sterline (l'equivalente di 11,4 miliardi di franchi svizzeri).

Grosvenor ha ereditato la fortuna di famiglia nel 2016, all'età di 25 anni, quando il padre è morto per un attacco di cuore. Il patrimonio comprende importanti proprietà nei quartieri londinesi di lusso di Mayfair e Belgravia. Il giovane inglese ha sposato Olivia Henson (31 anni).

Il principe William è un amico intimo di Hugh Grosvenor

Grosvenor è considerato un amico intimo di William ed è il padrino del suo primogenito, il principe George (10 anni), che però non ha potuto partecipare perché il matrimonio si è svolto in un giorno di scuola.

La principessa Kate (42), che si sta sottoponendo a una cura di chemioterapia come misura precauzionale a causa di una diagnosi di cancro, non era presente alla celebrazione.

Anche il re Carlo (75), anche lui malato di cancro, che il giorno prima aveva partecipato con il primogenito alla commemorazione del D-Day in Normandia, era assente alla cerimonia. Carlo è il padrino di Grosvenor.

Il principe Harry (39), e sua moglie, la duchessa Meghan (42) non erano tra gli invitati. Il figlio minore sarebbe però molto amico di Grosvenor, infatti quest'ultimo è anche il padrino del suo primogenito, il principe Archie (5).

Dei rapporti sempre più incrinati

Ma secondo PA, i duchi di Sussex avevano concordato con la coppia di sposi di non partecipare alla festa. In precedenza si era diffusa la voce che non fossero stati invitati a causa della disputa all'interno della famiglia reale.

Harry e Meghan hanno lasciato la famiglia reale nel 2020 e ora vivono con i loro due figli in California. Da allora i rapporti con gli altri reali si sono incrinati.

E le indiscrezioni della coppia sulla famiglia reale hanno continuato a susseguirsi, anche dopo la pubblicazione del loro documentario Netflix «Harry & Meghan» e dell'autobiografia di Harry «Spare - Il minore».

Di recente, quando il principe si è recato a Londra qualche settimana fa per una funzione di ringraziamento in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, il padre Carlo non sarebbe riuscito a trovare il tempo nemmeno per un incontro col figlio minore.

dpa / che