Kate Middleton come sta? Parla una persona che l'ha vista: «Ve lo dico io»

Parla l'unica persona, estranea alla Royal Family, che ha visto la principessa del Galles nei giorni scorsi.

Hai fretta? blue News riassume per te Migliorano le condizioni di salute di Kate Middleton, che da qualche mese sta lottando contro un cancro.

«Kate Middleton sembrava stare bene»: a farlo sapere un testimone che ha visto la principessa del Galles nei giorni scorsi.

È accaduto nel Norfolk, dove Kate si è recata insieme al principe William e ai tre figli per fare una passeggiata e un po' di spesa.

«Vengono regolarmente, ma spesso nessuno li riconosce. Sono persone semplici e discrete», ha rivelato il commesso di un negozio alimentare. Mostra di più

Migliorano le condizioni di salute di Kate Middleton, che da qualche mese sta lottando contro un cancro. «Kate Middleton sembrava stare bene»: a farlo sapere un testimone che ha visto la principessa del Galles nei giorni scorsi. L'unica persona, ad eccezione dei familiari più vicini, che ha avuto modo di incontrare la 42enne.

È accaduto nel Norfolk, qualche giorno fa, dove Kate si è recata insieme al principe William e ai tre figli. Un posto tranquillo e isolato che ha spinto la futura Regina a uscire con la famiglia per qualche passeggiata e fare un po' di spesa.

«Vengono regolarmente, ma spesso nessuno li riconosce. Sono persone semplici e discrete», ha rivelato il commesso del negozio alimentare Bakers & Laners, dove William e Kate si sono recati per comprare tortine al cioccolato e zenzero.

«Qui tutti rispettano l'esigenza di privacy e di vita normale di cui questa famiglia ha bisogno. Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene», ha aggiunto.

Di recente anche l'erede al trono ha assicurato che la moglie sta bene: «Sta migliorando», ha detto in occasione dell'ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia. Non è chiaro, però, quando Kate Middleton tornerà in pubblico: pare che la sua agenda sia vuota fino al 2025.

