Ilary Blasi

Ancora incerta la conduzione del reality per l’ex moglie di Francesco Totti: «Per ora sono libera».

Pizzicata da Valerio Staffelli che le ha consegnato il Tapiro d’oro, Ilary Blasi si è sbottonata sul futuro al timone della prossima edizione dell’Isola dei Famosi: «Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare «L'isola dei famosi»: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto».

Così la conduttrice ha rivelato l’incertezza riguardo al futuro, caratterizzato anche dalla diatriba con l’ex marito Francesco Totti: mercoledì scorso si è tenuta l’udienza davanti al giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma.

L’ex coppia non era presente, ma i difensori hanno presentato lunghi dossier e memorie che concorreranno alla prossima sentenza nell'ambito del divorzio.

Covermedia