Ilary Blasi si gusta un bretzel all'Oktoberfest di Monaco Foto Instagram

La showgirl, attorniata dal fidanzato, dalla sorella e da altri parenti, si è concessa qualche giorno a Monaco, dove ha brindato con boccali colmi di birra, gustato bretzel giganti e ballato danze tipiche, non mancando di immortalare il tutto e condividerlo sui social.

Si sa, l'Oktoberfest di Monaco - che si tiene dal penultimo fine settimana di settembre al primo di ottobre - attira ogni anno all'incirca 6 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo, che consumano ben 7,5 milioni di boccali di birra.

Quello che invece è inimmaginabile è la diversa tipologia di persone che vi prende parte. Qualcuno poteva infatti immaginare che quest'anno vi avrebbe partecipato Ilary Blasi? Beh, forse sì, dal momento che il suo fidanzato è Bastian Muller, un imprenditore tedesco, che quindi avrà sicuramente più famigliarità con questa festa.

Sta di fatto che la showgirl italiana si è regalata qualche giorno insieme al compagno in Baviera, regione della quale, per l'occasione, ha addirittura anche vestito i panni tradizionali, ossia il dirndl composto da camicia ricamata e spalle pompose, corpetto stretto, gonna a righe ampia, calzini chiari e scarpe nere basse.

Lo riporta il sito «TGcom24», stando al quale l'ex moglie di Francesco Totti era anche accompagnata da alcuni suoi famigliari, tra cui la sorella Silvia, lo zio Stefano, il cognato Ivan Peruch e alcuni amici. La combriccola ha brindato con boccali colmi di birra, gustato i tradizionali bretzel e ballato danze tipiche, non mancando di immortalare il tutto e condividerlo sui social.

Nessuna crisi per la coppia

Il tutto, come riporta ancora il sito italiano, alla faccia di chi voleva la 43enne in crisi col partner, circolate per il fatto che erano sembrate sempre più rare le apparizioni social dei due insieme.

E proprio sul suo profilo Instagram, come detto, negli scorsi giorni la conduttrice tv ha condiviso le immagini in cui appare a Monaco felice e sorridente con tutti i suoi cari.

La coppia, il mese prossimo, festeggerà il suo secondo anniversario insieme e chissà se volerà a New York, la città in cui è nato il loro amore. L'anno scorso infatti Ilary e Bastian ci erano tornati proprio per brindare ai primi 12 mesi insieme.