Influencer scatena caos e violenza a New York Lo streamer del gioco Kai Cenats ha promesso Playstation a chi si presentasse a Union Square, dove poi sono arrivate migliaia di persone. Immagine: IMAGO/TheNews2 La folla e la rivolta che ne sono seguite hanno colto inizialmente di sorpresa la polizia. Immagine: IMAGO/TheNews2 Le persone sono salite sulle auto, dato cazzotti in giro a caso e lanciato bottiglie. Immagine: IMAGO/TheNews2 Sul luogo dell'appuntamento anche dopo che tutti se ne sono andati regnava il caos. Immagine: IMAGO/TheNews2 Sul luogo dell'appuntamento anche dopo che tutti se ne sono andati regnava il caos e la distruzione. Immagine: IMAGO/TheNews2 Inizialmente il raduno aveva preso piede in modo pacifico. Immagine: IMAGO/TheNews2 Influencer scatena caos e violenza a New York Lo streamer del gioco Kai Cenats ha promesso Playstation a chi si presentasse a Union Square, dove poi sono arrivate migliaia di persone. Immagine: IMAGO/TheNews2 La folla e la rivolta che ne sono seguite hanno colto inizialmente di sorpresa la polizia. Immagine: IMAGO/TheNews2 Le persone sono salite sulle auto, dato cazzotti in giro a caso e lanciato bottiglie. Immagine: IMAGO/TheNews2 Sul luogo dell'appuntamento anche dopo che tutti se ne sono andati regnava il caos. Immagine: IMAGO/TheNews2 Sul luogo dell'appuntamento anche dopo che tutti se ne sono andati regnava il caos e la distruzione. Immagine: IMAGO/TheNews2 Inizialmente il raduno aveva preso piede in modo pacifico. Immagine: IMAGO/TheNews2

Playstation, computer e microfoni in omaggio a partire dalle 16. Il messaggio sui social dello streamer di Twitch, Kai Cenat, scatena il caos a New York, dove migliaia di persone si presentano a Union Square, il luogo dell'appuntamento. La folla e la rivolta – con persone che salgono sulle auto, cazzotti e lanci di bottiglie – che ne sono seguite hanno colto inizialmente di sorpresa la polizia.

«Quando l'influencer è arrivato, chi era nel parco ha iniziato a commettere atti di violenza contro il pubblico e la polizia», ha detto il capo del New York Police Department, Jeff Maddrey. Secondo indiscrezioni, decine di persone sono state arrestate, ma il numero esatto non è chiaro, e ci sarebbero anche alcuni feriti lievi fra le forze dell'ordine e il pubblico.

La polizia ha arrestato Kai Cenat e non esclude di accusarlo formalmente di «incitamento alla rivolta».

L'influencer ha sei milioni e mezzo di follower su Twitch e vanta un numero di abbonamenti record con più di 300.000 persone che hanno pagato in febbraio per accedere ai suoi contenuti. Dal 2021 Twitch ha vietato all'influencer l'accesso alla piattaforma in varie occasioni e per diversi motivi, dalle minacce ai video sotto l'influenza di droghe.

Quanto accaduto «mostra il potere dei social media», ha detto la polizia di New York, osservando la rapidità con cui il messaggio di Kai Cenat si è diffuso online e con cui migliaia di persone si sono riversate sul luogo dell'appuntamento.

SDA