Jada Pinkett Smith

L’attrice racconta i retroscena del folle gesto del marito agli Oscar 2022: «Lo definisco lo «schiaffo sacro», poi sono successe molte cose positive».

Jada Pinkett Smith è convinta che lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar abbia salvato il loro matrimonio.

L’attrice di «Matrix Reloaded» è tornata a parlare dell’episodio durante un’intervista con You, magazine del Daily Mail. «Dopo tanti anni a chiedermi se avessi dovuto lasciare Will, è bastato quello schiaffo a farmi capire che non lo avrei mai fatto».

«Chissà a che punto sarebbe la nostra relazione se non fosse successo», si è chiesta la star.

La relazione tra i due coniugi è infatti migliorata sempre di più dopo che Will salì sul palco del Dolby Theater per attaccare Rock, reo di aver ironizzato sull’alopecia di Jada. «Lo definisco «lo schiaffo sacro» perché dopo sono successe molte cose positive», ha detto la 52enne, aggiungendo che era in realtà «contenta» di essere andata all’evento. «Non sarei dovuta andare agli Oscar quell’anno, sono felice di averlo fatto», ha ammesso.

Jada e Will sono sposati dal 1997 e dal loro matrimonio sono nati Jaden, 25, e Willow, 23. Ma durante il tour promozionale della sua autobiografia «Worthy», Jada ha rivelato di vivere con Will da separata in casa da 7 anni. Recentemente Will è stato visto lasciare l’Art Basel di Miami con una donna molto somigliante a Jada.

Come riferito dal sito DailyMail.com, Will era sorridente e di buon umore mentre saliva su una limousine con la misteriosa donna.

Covermedia