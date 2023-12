Julia Roberts

La star di Hollywood riflette sulla scomparsa dell’attore, che ha frequentato per un breve periodo verso la metà degli anni ’90.

Julia Roberts rompe il silenzio a oltre un mese dalla morte dell’ex Matthew Perry.

La star di Hollywood, che ha frequentato l’attore per alcuni mesi verso la metà degli anni ’90, ha riflettuto sulla tragica e improvvisa morte dell’amato Chandler di «Friends», in un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight.

«La morte di una persona così giovane ti spezza sempre il cuore. E penso che certi eventi ti aiutino ad apprezzare meglio quello che hai e ad andare avanti nel modo migliore possibile», ha dichiarato.

Julia, 56 anni, ha ricordato la sua comparsa in un episodio della sitcom nel 1996, in cui interpretava Susie Moss, ex compagna di scuola di Chandler, tornata per vendicarsi di uno scherzo del personaggio di Perry.

«Porto con me bei ricordi e sensazioni», ha detto Julia a proposito del suo cameo. «Tutti sono stati accoglienti e gentili, è stato divertente».

Fu Perry a chiudere con la Roberts

Nella sua autobiografia del 2022, «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», Perry ha rivelato di aver allacciato i contatti con Julia via fax per parlare del suo ruolo nella serie tv. La loro amicizia però ben presto si trasformò in qualcosa di più profondo.

Dopo un paio di mesi, Perry decise di chiudere la relazione, convinto che un giorno sarebbe stata lei a lasciarlo.

«Julia Roberts era troppo per me. Ero ossessionato dall'idea che mi avrebbe lasciato. Perché non avrebbe dovuto farlo? Non ero abbastanza. Non sarei mai stato all'altezza ed ero praticamente impossibile da amare», ha scritto Perry nel suo libro.

«Quindi, invece di affrontare l’inevitabile agonia di perdere la bellissima e brillante Julia Roberts, ho rotto io».

Perry è morto il 28 ottobre all’età di 54 anni.

Covermedia