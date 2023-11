Matt Leblanc

L’attore rompe il silenzio sulla morte del suo migliore amico ai tempi di «Friends».

Matt LeBlanc offre un commosso tributo a Matthew Perry.

L’attore, conosciuto per aver interpretato Joey Tribbiani in «Friends», ha ricordato via Instagram l’amico ed ex co-star, morto improvvisamente il 28 ottobre all’età di 54 anni.

«Matthew, è con il cuore pesante che devo dirti addio», ha scritto Matt, 56 anni, a commento di una serie di foto accanto a Perry ai tempi della sitcom. «I momenti che abbiamo trascorso insieme sono tra i migliori della mia vita».

«È stato un onore condividere il palco con te e averti avuto come amico. Sorriderò sempre pensando a te e non ti dimenticherò mai, mai».

«Ora apri le tue ali e vola fratello, sei finalmente libero. Con tanto amore».

Matthew, che interpretava Chandler Bing, il migliore amico di Joey nella serie tv, è stato trovato privo di vita in una vasca da bagno nella sua casa di Los Angeles. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Sulla scena non sono state ritrovate tracce di droghe e non si indaga per morte violenta.

Alcuni giorni dopo la sua scomparsa, il cast di «Friends», composto da LeBlanc, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow e David Schwimmer, ha rilasciato un comunicato congiunto.

«Siamo tutti letteralmente devastati per la perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia», recita la nota affidata a People. «C’è molto da dire, ma al momento vogliamo prenderci un momento per elaborare il lutto e processare questa grave perdita».

I cinque attori hanno aggiunto: «Col tempo diremo di più, nel modo e nei tempi che riterremo opportuni. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore vanno alla famiglia di Matty, ai suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo».

Matt è il primo attore di «Friends» ad aver rotto il silenzio individualmente dopo la morte di Matthew.

Covermedia