Il cast di Friends KEYSTONE

L’attrice saluta con un lungo post la dipartita dell’amico e collega sul set di «Friends», scomparso il 28 ottobre a 54 anni.

Jennifer Aniston e David Schwimmer rendono omaggio alla memoria di Matthew Perry. I due attori hanno postato due lunghe lettere sulle loro pagine Instagram per ricordare l’amico e co-star ai tempi di «Friends», morto improvvisamente all’età di 54 anni il 28 ottobre.

«Fa davvero male… Dover dire addio al nostro Matthew ha rappresentato un'ondata di emozioni incredibili che non avevo mai provato prima», recita il lungo messaggio scritto dall’attrice, interprete di Rachel Green nello show. «Tutti abbiamo perso delle persone in certi momenti della nostra vita. Perdite di vite, perdite d’amore».

«Vivere questo dolore permette di sentire tutti i momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno in modo intenso. E noi lo abbiamo amato molto. Era parte del nostro DNA. Eravamo sempre noi 6. Questa è stata la famiglia che ci siamo scelti per sempre e che ha cambiato ciò che eravamo e quale sarebbe stato il nostro percorso».

Jennifer ha ricordato l’abilità di Matthew di saper sempre strappare un sorriso con la sua ironia e le sue battute. Aniston ha poi ricordato che Perry le aveva di recente inviato un messaggio con la scritta: «Farti ridere ha dato un senso alla mia giornata»».

Oltre allo screenshot del messaggio, Jennifer ha postato la clip di un episodio di «Friends» in cui Chandler dice a Rachel che le mancherà tantissimo una volta che lei si sarà trasferita a Parigi.

«Matty, ti voglio bene e so che ora sei totalmente in pace e lontano da ogni sofferenza. Parlo con te ogni giorno… qualche volta posso quasi sentirti dire: «Potresti essere più pazza di così?». Riposa in pace fratellino. Hai sempre dato un senso alle mie giornate».

«Grazie per quei dieci anni di risate e creatività»

David, interprete di Ross Geller nell’amata sitcom, ha ricordato Matthew per la sua ironia. «Grazie per quei dieci anni di risate e creatività», ha scritto l’attore, a commento di una foto di repertorio accanto a Perry sul set della serie tv.

«Non dimenticherò mai i tempi impeccabili delle tue battute. Sapevi prendere una linea di dialogo e rimodellarla a tuo piacimento, ottenendo qualcosa di così originale e inaspettatamente divertente da stupire ancora oggi».

«Ti immagino lassù, da qualche parte, con lo stesso abito bianco, con le mani nelle tasche, che ti guardi intorno e dici: «Potrebbero esserci altre nuvole?»».

Covermedia